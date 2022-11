“Se habla mucho de la fragilidad del sistema pero en realidad es algo que lo beneficia”,Vitálik Buterin

13/11/2022

Una de las cumbres del mundo cripto más importantes de la región finalizó ayer por la tarde, en el Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina, luego de dos jornadas en donde los principales referentes locales e internacionales expusieron sobre diferentes tópicos.

LABITCONF, la conferencia del ecosistema cripto más antigua del mundo, festejó sus 10 años en Buenos Aires convocando a los referentes más importantes del ecosistema y ante la presencia de más de 10.000 personas de 15 países de América Latina.

Más de 40 CEO de las principales empresas del sector, referentes de 15 países de la región y más de 300 referentes internacionales del ecosistema cripto dieron a conocer la actualidad y el futuro del mundo cripto.

Durante el sábado las charlas giraron sobre Ethereum, así como el Bitcoin había sido el protagonista del día viernes.

La primera conferencia del evento estuvo a cargo de su creador, Vitálik Buterin, quien ya había visitado Argentina hace poco menos de un año.

Durante su exposición, Buterin destacó la resiliencia del ecosistema cripto luego de la caída de la exchange centralizada FTX, la tercera más grande del mundo. “Las finanzas descentralizadas (DeFi) sobrevivieron completamente”, aseguró. Aunque también reconoció que “es importante comprender por qué la gente prefiere opciones centralizadas por sobre la custodia personal de sus activos“.

Al ser consultado sobre las transacciones, Vitalik expresó que “la situación fue mejorando en los últimos años”. “Nunca lo publicitamos pero la realidad es que enviar transacciones se hizo cinco veces más rápido”, destacó.

En cuanto al bloque, el creador de Ethereum indicó que al menos que suceda algo “excepcional” el bloque es perfecto y las cadenas ahora son más seguras.

Por otra parte, el programador de origen ruso hizo un balance a dos meses de The Merge: “Todo funcionó perfectamente durante de The Merge. Un usuario común no se dio cuenta de la transición, por lo bien que fue hecha”, celebró Buterin.

Sobre la volatilidad en el valor de la criptomoneda, Buterín comentó que: “Se habla mucho de la fragilidad del sistema pero en realidad es algo que lo beneficia. Cuando hay algo loco siempre hay actividad en la cadena y los precios suben aunque no fue algo que esperábamos. Los cambios en el mercado tienen diferentes consecuencias”.

¿Bitcoin o Ethereum?

La comparación entre Bitcoin y Ethreum fue una de las constantes de la jornada.

no todos los expositores plantearon una dicotomía entre las dos monedas más importantes del mercado. Durante su exposición, el exfuncionario del Banco Central Alfredo Roisenzit sostuvo un enfoque complementario entre ambas monedas cripto.

Para Roisenzit, “ Bitcoin es el oro 2.0“, debido a que posee características similares a las del metal precioso, como su trazabilidad, su escasez y fungibilidad. Mientras que Ethereum “es el dinero 2.0”, puesto que sobre su plataforma “es posible construir activos financieros similares a los de la economía tradicional“.

El futuro del cómic

El futuro del cómic también estuvo presente en el escenario principal de LABITCONF de la mano del líder indiscutido de la industria, Gareb Shamus, creador de la Comic Con, quien visitó por primera vez Argentina para contar su visión sobre el potencial disruptivo de los NFT, el Web3 y la Blockchain:

Los superhéroes hacen que la gente se sienta bien, les hace creer en algo. Spiderman ha sido siempre mi favorito. Cuando me enteré de los NFT ́s y web3, al principio me di cuenta que era contenido y comunidad, lo mismo que hicimos con la Comic cuando empezamos. Para nosotros, que venimos de ese mundo, lo más importante es el recorrido del héroe, la historia. En eso, Web3 es recorrer un camino y ahí estamos trabajando con nuestra nueva empresa. Para mi los superhéroes son el futuro de la web3.

Mario Pergolini y Santi Maratea en LABITCONF

A continuación, el influencer del momento, Santiago Maratea en charla con Mario Pergolini, contó detalles sobre su próximo proyecto social basado en MakerDao.

Yo no puedo abarcar todas las problemáticas de las personas que me llegan, sería interminable. Ahí es donde empiezo a pensar en armar una ONG donde necesitamos de muchas personas organizadas que puedan dar un seguimiento a todas las acciones. A través de herramientas de transparencia y trazabilidad que nos dan la DAO podemos lograrlo.

El cierre a toda música y arte

El organizador de LABITCONF y presidente de la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, reconoció que desde su origen hace diez años, este evento “siempre defendió Bitcoin y está filosóficamente alineado a él”. Sin embargo, aclaró: “Difundimos y promovemos también la creatividad en Ethereum, en donde se puede crear mucho más”.

Destacó que “en Labitconf, hay mucho de todo: tiene mucho de vibra y de emoción; hay mucha pasión, muchas ganas de escuchar, de aprender, muchos emprendedores y mucho networking“.

“Labitconf es eso: es esa sensación de decir ‘Wow, ¿qué está pasando?’, porque el precio cae, bajando de 17 a 12 o a 15 o a 20 y nadie está pensando en eso sino que todos están hablando de potenciar y de lo que se puede hacer”, concluye.

Para finalizar el encuentro la artista Aída Pippo y Rodolfo Andragnes subastaron 10 obras pintadas en vivo durante la conferencia. Lo recogido será donado a la Asociación Civil Más, que ayuda a niños en situación de vulnerabilidad de La Cava a salir de situaciones problemáticas a través del deporte.