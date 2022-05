Se lanza un nuevo sistema de reconocimiento por subtipos para facilitar la verificación del domicilio de las personas

Por staff

17/05/2022

Ahora las empresas podrán elegir el tipo de documento que aceptarán para verificar el domicilio de sus clientes

La compañía Sumsub, especializada en soluciones informáticas para prevenir el lavado de dinero y el fraude, concluye con éxito el desarrollo de un mecanismo de verificación de comprobante de domicilio de clientes, basado en subtipos adaptables. A partir de este momento las empresas podrán ajustar los parámetros para verificar la residencia de una persona en función del tipo de documento presentado, cumpliendo con los requerimientos establecidos por una legislación en específico.

Una prueba o comprobante de domicilio es un documento esencial para cumplir con las obligaciones de diligencia debida de muchas empresas. Sin embargo, el cumplimiento de estos procesos “Conoce a tu cliente” (KYC por sus siglas en inglés) no es tan simple para los sujetos obligados por la ley, como puede parecer, pues los documentos presentados por las personas pueden no tener validez o no ser veraces, dando paso a posibles fraudes.

Para este efecto, usualmente se aceptan en calidad de comprobantes de domicilio documentos como recibos de servicios públicos (agua, luz, gas, internet, teléfono), estados de cuenta (emitido por entidades financieras), el recibo de un impuesto, un contrato de arrendamiento, certificado de residencia (expedido por un órgano oficial) entre otros. El tipo de entidad emisora, la fecha de expedición, entre otras, son características por las cuales unos documentos son considerados de mayor o menor riesgo. Por ejemplo, es más difícil obtener o falsificar los estados de cuentas bancarias o un certificado de residencia. En cambio los recibos de teléfono móvil representan un mayor riesgo, pues pueden conseguirse con relativa facilidad sin importar el lugar de residencia de facto.

Con el fin de apoyar a las empresas, Sumsub desarrolló el “Reconocimiento por Subtipos”. En otras palabras, una herramienta con la cual éstas podrán establecer, en primer lugar, qué documentos aceptan como comprobante de domicilio, según sus obligaciones legales de debida diligencia, y posteriormente llevar a cabo el proceso de verificación.

“Con nuestra verificación por subtipos de comprobación de domicilio, se pueden manejar los riesgos con la accesibilidad del servicio. Ahora es fácil diferenciar las normas en función del tipo de documento presentado. Por ejemplo, se puede ofrecer un depósito mayor a un solicitante si utiliza un extracto bancario, o permitirle uno menor si verifica su dirección de residencia mediante un recibo de teléfono móvil.” – explica Andrew Novoselsky, Director de Producto.

El factor tiempo es un aspecto vital para una empresa, especialmente al ofrecer directamente un producto o servicio al cliente. Es por ello que el Reconocimiento por Subtipos no toma más de 5 a 10 segundos adicionales para verificar el comprobante de domicilio, y puede integrarse fácilmente al proceso de onboarding. Los subtipos de documentos disponibles incluyen recibos de telecomunicaciones, servicios públicos, certificados emitidos por el gobierno (como el certificado domiciliario o de impuestos), extractos bancarios y recibos de operadores de telefonía móvil.

Esta nueva función está dirigida principalmente al mercado de las Fintech, ya que en el sector comercial las empresas suelen estar obligadas a comprobar el domicilio de sus usuarios y a conocer el nivel de riesgo de sus clientes.