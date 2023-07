Se realizó la cuarta edición del Líderes TV Fórum “CEO´s E-VOLUTION”

Mientras que el último panel correspondió a temas vinculados a la industria y contó con la presencia de Roberto Alexander, Gerente General de IBM Argentina; María Eugenia Tibessio, Presidente de DuPont Argentina y Directora de LATAM; Luis Galli, Presidente & CEO de Newsan; Gustavo Perosio, Managing Director Moët Hennessy Argentina; Eliana Banchik, CEO de Michelin Argentina, Paraguay y Uruguay.



Además de los paneles, Mariel Fornoni, socia fundadora de Management & Fit, tuvo su espacio en el que compartió el escenario que vive Argentina frente a las próximas elecciones nacionales. En tanto, Cristian Cardoner, Empresario, Antropólogo e Inversor Social expuso acerca del impacto social que tienen algunas compañías. Por su parte, Diego Guelar, Diplomático y Embajador, conversó acerca del panorama a nivel internacionales y su implicancia en nuestro país. Por último, cerró Santiago Lange, Arquitecto Naval y Medallista Olímpico con emotivas reflexiones acerca del deporte El Líderes TV Forum “CEO´s E-VOLUTION” es organizado por Líderes TV y Mañana Profesional con el apoyo institucional del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center and Park Tower Hotel.





Son sponsors Swiss Medical, KPMG, Galeno, DuPont, Zarzur Investment, Moët Hennessy, Newsan y Bodega San Huberto. Líderes TV Forum “CEO´s E-VOLUTION” cuenta con los siguientes aliados estratégicos: Mazalán Comunicaciones, Congress Rental, AmCham, Andreani, UCA, SMS Latinoamérica, IAE Emprende, Proactis, WISE (Women In Stem Entrepreneurship), AAM (Asociación Argentina de Marketing), Génesis y Drimer Chocolates. Media partners: FilmSuez, El Economista, UCL Televisión, Radio Positiva, LATINAD, Grupo VIA, Líderes TV y Mañana Profesional. Líderes TV Fórum “CEO´s E-VOLUTION” apoya a la Fundación Baccigalupo y a Potenciar Solidario.