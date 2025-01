¿Se viene un ETF de acciones argentinas en la Bolsa porteña?

Por staff

02/01/2025

(Argentina – Bloomberg) Tras el repunte del mercado bursátil argentino en 2024, con volúmenes y precios en máximos históricos, el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo, revela una ambiciosa agenda que incluye la llegada de inversores extranjeros, nuevas tecnologías y el primer ETF 100% argentino.

Tiene un mensaje claro para 2025: el mercado de capitales argentino está preparado para volver a ser un referente regional como lo fue en los ‘90, impulsado por la estabilización económica y la llegada de inversores extranjeros tras una eventual eliminación del cepo cambiario.

El ejecutivo viajó en agosto de 2024 a Nueva York para realizar el tradicional toque de campana en el Nasdaq, en el marco de un acuerdo de cooperación tecnológica entre ambas bolsas. De ese viaje se trajo impresiones reveladoras: “En la primera media hora de las conversaciones, quieren entender más a la Argentina, qué es lo que está pasando y cómo funciona un proceso como el que estamos viviendo”, explicó Pascual Merlo. Destacó el contundente interés de los inversores extranjeros por el país, aunque también sus inquietudes sobre los persistentes controles de capital.

Me encantaría poder el año que viene tener un ETF local, full local, que creo que es un sueño postergado, administrado por una gestora local que siga al índice S&P MervalGonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA

“Una deuda soberana que pasó de US$20 a US$70 en un año es un proceso recontra acelerado, y todos quieren entender mejor qué pasa, qué es Argentina”, subrayó, al tiempo que señaló que “hay un público muy grande que está a la espera de que se levante el cepo para venir y desembarcar en Argentina. Hay un flujo expectante”, declaró Pascual Merlo en una entrevista con Bloomberg Línea.

En ese sentido, resaltó que el presidente Javier Milei prometió que en 2025 “desaparece” el cepo.

“Hace dos años teníamos una reunión con un fondo del exterior por mes, hoy hay dos, tres por día”, reveló, destacando que reciben consultas de inversores desde Brasil hasta Australia. Este interés se ha ido intensificando tras la victoria electoral de Javier Milei. Desde entonces, su éxito en reducir la inflación y en sostener un superávit financiero, en conjunto con sus promesas de reformas económicas más profundas, sólo han alimentado la avidez inversora.

BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), creada en 2017 tras la fusión del Merval y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es la principal bolsa de valores de Argentina. Provee la infraestructura esencial del mercado de capitales, operando como mercado de acciones, bonos y CEDEARs, depositaria central de valores, cámara compensadora y desarrolladora de productos financieros innovadores.

Cotiza en su propia bolsa y supervisa a los participantes bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores. Sus principales competidores son el Mercado Abierto Electrónico (MAE), enfocado en bonos y divisas, y el Mercado Argentino de Valores (MAV), especializado en instrumentos para PyMEs.

La inversión tecnológica como pilar del crecimiento

Durante el 2024, BYMA realizó una profunda inversión tecnológica para prepararse para ese flujo que se vislumbra en el horizonte. La compañía firmó acuerdos estratégicos con Nasdaq y Amazon Web Services (AWS) para modernizar su infraestructura, desembolsos que el CEO considera fundamental para el futuro del mercado, por más que haya pesado sobre su bottom-line este año.

“Hoy somos una empresa de tecnología, pero lejos estamos de ser nativos digitales”, explicó Pascual Merlo, recordando los orígenes de la compañía que se remontan al Merval en 1929. “Venimos invirtiendo desde hace bastante tiempo mucho en tecnología, y estamos cambiando todo el stack tecnológico de la compañía”.

Esta inversión ya está dando frutos tangibles. BYMA logró gestionar un aumento exponencial en el volumen de operaciones durante 2024, adaptándose a cambios significativos en los patrones de negociación. “En marzo-mayo del año pasado operábamos en acciones locales aproximadamente US$11 millones por día; en octubre ya operábamos US$50 millones por día, y en noviembre US$100″, detalló.

Nueva estructura de ingresos y desafíos operativos

La composición de ingresos de BYMA ha experimentado una transformación radical en los últimos años, reflejando la evolución del mercado y las preferencias cambiantes de los inversores. “Si mirás nuestros balances de hace cuatro o cinco años, la depositaria Caja de Valores explicaba prácticamente 70% del revenue de la compañía, y hoy es el 30%”, explicó el CEO.

El negocio se ha diversificado significativamente: el equity representa aproximadamente el 40% de los ingresos, incluyendo Cedears y acciones, mientras que la renta fija y las cauciones aportan cada una entre 20-25%. Esta diversificación ha fortalecido la resiliencia del modelo de negocio frente a las fluctuaciones del mercado.

“Tenemos aproximadamente 15 millones de cuentas abiertas”, señaló Pascual Merlo, destacando que esto representa una penetración superior a la de Brasil. Más importante aún, la compañía mantiene “un millón 700 mil cuentas activas operando por mes”, demostrando un nivel de engagement significativo en el mercado local.

El desafío de la rentabilidad en un contexto inflacionario

A pesar del optimismo, BYMA enfrentó desafíos significativos en 2024. La acción de la compañía no logró superar la inflación entre enero y noviembre, algo que Pascual Merlo atribuye a la naturaleza defensiva del negocio y su considerable posición en efectivo dolarizado, necesaria para respaldar sus operaciones como contraparte central.

“Tenemos dentro de ese patrimonio elevado que son más o menos US$440, y tenemos mucho defensivo en términos de nuestro cash and equivalents”, explicó. Esta posición conservadora, si bien impacta en el rendimiento a corto plazo, garantiza la estabilidad operativa del mercado, sostiene.PUBLICIDAD

Los gastos operativos también crecieron por encima de la inflación, principalmente impulsados por las inversiones en tecnología y el aumento en los costos de personal necesario para mantener el talento especializado. Sin embargo, Pascual Merlo reafirma que estos gastos en inversiones son necesarios para el futuro crecimiento de la compañía.

Sin embargo, tras un fuerte rally navideño, la acción de BYMA logró terminar arriba de la inflación acumulada en 2024, con suba superior al 170% en 2025.

La hoja de ruta para 2025

Para 2025, Pascual Merlo ha delineado tres objetivos estratégicos principales. El primero es posicionar a BYMA como pieza clave en el financiamiento de la reconstrucción económica del país, especialmente en sectores estratégicos como energía, agroindustria y minería, que el CEO identifica como motores del crecimiento futuro.

El segundo objetivo es completar la modernización tecnológica con la implementación de un nuevo sistema de clearing desarrollado por Nasdaq. “Vamos a una producción 100% en nube, y eso incorpora mucho cambio dentro de cómo hacemos las cosas; además, habilita un proceso potencial de integración operativa de los mercados del país”, explicó.

El tercer objetivo, quizás el más ambicioso, es el lanzamiento del primer ETF completamente local. “Me encantaría poder el año que viene tener un ETF local, full local, que creo que es un sueño postergado, administrado por una gestora local que siga al índice S&P Merval”, reveló.

Bullish con la Argentina que viene

Pascual Merlo enfatiza el papel fundamental del mercado de capitales en el desarrollo económico. “No hay país del mundo desarrollado que no tenga un mercado de capitales desarrollado”, afirmó, destacando la responsabilidad de BYMA en este proceso de transformación.

“El mercado de capitales es como el sistema nervioso de una economía que traslada impulsos y que permite que todo termine moviéndose cuando funciona”, explicó, subrayando la importancia de su rol en la canalización de inversiones hacia proyectos productivos.

La perspectiva para el futuro es optimista, especialmente considerando las reformas económicas en curso. “Estoy muy bullish con Argentina, creo que no tiene sentido no serlo”, afirmó Pascual Merlo. En ese sentido, agregó: “El gran cambio que vemos en este proceso versus otros es el crowding in o ese reverse crowding out del Estado corriéndose como aspiradora de fondos que ingresan y dándole el lugar para que vaya directamente al privado”.

“El capital especulativo va a terminar yendo a financiar proyectos que retroalimenten el crecimiento, la economía real, la productividad y la generación de empleo, y creo que ahí es donde hay una oportunidad enorme.”

