Seguridad, el eje prioritario para el desarrollo del ecosistema fintech

Por staff

22/11/2021

La pandemia de COVID-19 aceleró el proceso de transformación digital de las empresas. Este cambio de paradigma ha traído nuevas oportunidades para los negocios, pero también nuevos desafíos, y la seguridad es una de las principales preocupaciones del ecosistema fintech. Éste fue el tema principal que se discutió en el segundo día del Open Finance 2020, el encuentro más global de la industria fintech en México y Latinoamérica.

Durante la conferencia Cybersecurity: Challenges in a digitized world, Juan Carlos Carrillo, director cybersecurity privacy and forensic services de PwC; Arnulfo Espinosa, presidente del CT de ciberseguridad y TI de IMEF MTY y Mario Ureña, international committees member de ISACA reflexionaron sobre los diferentes retos que afrontan las empresas ante el aumento de amenazas como fraude electrónico, suplantación de identidad, ransomware, entre otras.

Ver más: Fintech destina 200 millones de dólares para las pymes mexicanas

Juan Carlos Carrillo precisó que es imprescindible que las empresas inviertan en ciberseguridad como un área independiente y no como parte de su departamento de tecnología. El experto recomendó a las compañías realizar este proceso a la par de la transformación digital de su negocio, ya que de otra manera “es como fabricar un auto y ponerle los frenos después”.

Para el director de ciberseguridad de la firma PwC, uno de los principales retos de las fintech es el resguardo y tratamiento de los datos, además de la privacidad. Carrillo aseguró que muchos de los ciberataques no están dirigidos a las estructuras de las empresas, sino a los trabajadores de las mismas, los cuales son un blanco más fácil. Por esta razón, sobre todo en los esquemas de trabajo remoto, es vital que los empleados tengan protección y conocimiento de los riesgos.

“La industria fintech va a enfrentar más amenazas. Los delincuentes utilizan ingeniería social para dirigir ataques más específicos. Amenazas como el ransomware irán creciendo y serán más agresivas. No basta con las prácticas de ciberseguridad, es decir, acciones preventivas: la empresas deberán de implementar prácticas de ciberresiliencia. Dar por hecho que van a ser atacadas y contar con un plan para resistir y recuperarse”, agregó Mario Ureña.

Los siguientes pasos para los medios de pago

En la mesa Digital payments: what are the next steps?, Alejandro Lastra, Head of Government and Institutional Affairs en Conekta; Tomas Bercovich, CEO de Global 66; Emmanuel Got, Head of Payments Latam de Uber y Angélica Arana, Payments Technology Transformation Lead de Citibanamex coincidieron en que generar mayor confianza es una prioridad para las fintech.

En una de sus intervenciones, Alejandro Lastra consideró que cada vez son más fuertes las capacidades tecnológicas para garantizar la seguridad y fortalecer modelos con tecnologías como machine learning o inteligencia artificial (IA). “Que las transacciones sean más seguras permite que podamos llegar a un mayor número de usuarios”, señaló el representante de Conekta.

Ver más: Llegó Boldi: La plataforma fintech de Banco Supervielle

Emmanuel Got secundó este punto y afirmó que la tecnología, específicamente la IA, juega un rol fundamental en sistemas de pago ya que puede ayudar a prevenir fraudes, además de garantizar una experiencia personalizada y sin fricciones para los usuarios.

En el caso de realizar transacciones o pagos usando datos biométricos, los participantes de la mesa consideraron que ésta no es una alternativa del futuro, sino del presente y que cada vez será más común que se migre hacia esta posibilidad.

Seguridad en la nube y blockchain

En la conferencia Digital Banking: safe travel to the cloud, Francisco Robayo, Head of Latam engineering de Check Point, habló sobre el proceso de migración de las empresas a la nube y cómo esto puede suponer riesgos de seguridad ante el incremento de los ataques.

Jori Armbruster, CEO de EthicHub; Lex Sokolin, Head Economist and Global Fintech Co Head de ConsenSys; Baltazar Rodríguez, Senior architect blockchain engagement leader and technology evangelist de IBM y Yael Tamar, CEO and Co founder de Solidblock charlaron sobre el futuro de la tecnología blockchain y las finanzas descentralizadas.

Ver más: Mastercard presenta una innovadora solución de ciberseguridad

En su intervención, Rodríguez consideró que el entorno sin regulación puede ser atractivo en estos momentos; sin embargo, ésta tendrá que aparecer cuando empiece a haber quejas y disputas.

Por su parte, Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile; Santiago Botero, CEO en FInsocial; Diego Flesichmann, CEO en Migrantes y Andrés Idarraga, CEO en Crecí, participaron en la mesa Social Impact of Fintech in Latin America, moderada por Juliana Carmona, directora de operaciones de Colombia Fintech. En la charla, los participantes analizaron cómo estas plataformas han permitido un mayor crecimiento de inclusión financiera en la región.

Finalmente, Daniela Orozco, Head of market research de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), presentó cifras del Estudio de Servicios Financieros 2021. En el documento se revela el perfil de los compradores digitales mexicanos, la percepción de seguridad de los servicios financieros digitales, las principales razones por las que la gente todavía no migra a estas plataformas y tecnologías, entre otras estadísticas.

A la par de las conferencias Open Finance 2020 cuenta con workshops y otras actividades como el VC Pitch y el FintechThon. El evento continuará hasta el 19 de noviembre, en donde además de las actividades virtuales se realizará un encuentro presencial en el Hotel St. Regis.