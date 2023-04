Seis estrategias para cerrar la brecha de género en tecnología

Por staff

01/04/2023

Si bien la industria tecnológica ha crecido exponencialmente en los últimos años debido a la digitalización, la participación de mujeres en ella sigue siendo desproporcionada en comparación a los hombres. De hecho, representan solo el 28% de la fuerza laboral del sector a nivel mundial.

Esta diferencia se produce a pesar de la creciente demanda de talento tecnológico. En Argentina, el 84% de los empleadores de este sector informan que no pueden encontrar el personal que necesitan con la combinación correcta de habilidades técnicas y blandas, como el pensamiento crítico, el razonamiento, la creatividad.

Asimismo, según la última investigación de ManpowerGroup, “La Nueva era del Potencial Humano”, se estima que para 2025 habrá 149 millones de nuevos trabajos digitales. Bajo este contexto, es fundamental que las empresas inviertan en programas de capacitación y tutoría dirigidos a las mujeres y les proporcionen las habilidades y las oportunidades de creación de redes que necesitan para avanzar en sus carreras.

“Con la escasez de talento es su pico más alto en 16 años, en un país en el que las posiciones del sector IT encabezan el listado de los cinco perfiles más demandados por los empleadores, las empresas no podemos darnos el lujo de perder competitividad por cuestiones de sesgos y estereotipos culturales”, indica Marcelo Roitman, Managing Director de empresa tech. Y agrega: “El talento no tiene género, edad, religión o creencias, y, por el contrario, está demostrado que cuanto más diversa es una organización más ágil, innovadora, resiliente y dinámica será”.

A su vez, aquellas compañías que quieran cerrar la brecha y acelerar el camino hacia la equidad deberán tener en cuenta estas seis estrategias:

Abordar los sesgos en la contratación: implementar estrategias como la detección a ciegas, el uso de un lenguaje neutral en cuanto al género en las descripciones de trabajo y la utilización de diversos paneles de contratación ayudarán a evitar prejuicios inconscientes. Proporcionar oportunidades para el desarrollo profesional: proporcionar oportunidades de capacitación, tutoría y creación de redes para para ayudar a las mujeres a desarrollar las habilidades y la confianza necesarias para tener éxito en la industria de la tecnología. Apoyar el equilibrio entre la vida laboral y personal: proveer acuerdos de trabajo flexibles, como opciones de trabajo desde casa, a tiempo parcial o de horas reducidas, y políticas generosas de licencia parental. Crear una cultura de trabajo inclusiva y de apoyo: esto se puede lograr a través de diversas iniciativas, como capacitación en diversidad e inclusión a todo el personal y políticas que promuevan el equilibrio entre la vida laboral y personal y el apoyo a la salud mental. Arreglar la brecha salarial de género: para abordar esto, las empresas deben realizar auditorías salariales periódicas y garantizar que las mujeres reciban un pago justo y equitativo. Aumentar la diversidad al proporcionar acceso a la tecnología digital: Proporcionar el espacio y las herramientas al personal que esté interesado en cambiar al mundo de la tecnología, ofreciendo programas de capacitación tecnológicos que cubran las brechas y requerimientos de hoy y del futuro, teniendo en cuenta el valor que esos empleados aportan en la empresa.

“Si bien no existe una solución única para este problema, las empresas tenemos que actuar ahora y no esperar a que las cosas se resuelvan por sí solas. Tenemos la oportunidad de crear una cultura más inclusiva y acogedora, proporcionando acceso a la educación y la capacitación, y empoderando a las mujeres para que se conviertan en líderes en la industria” reflexiona.