Semana de Inteligencia Artificial une a la comunidad mundial de IA

17/04/2022

Amii (Alberta Machine Intelligence Institute), anunció el programa para la Semana de Inteligencia Artificial (AI) , del 24 al 27 de mayo en Edmonton, Canadá. Con más de 20 eventos que tendrán lugar durante cuatro días en toda la ciudad, la celebración de la excelencia en IA de Alberta presenta una conferencia académica de Richard S. Sutton, especialista líder en aprendizaje de refuerzo, que abordará futuras direcciones de investigación en el campo.

La semana llena de eventos, también incluye paneles sobre carreras profesionales en IA para niños, IA para ventaja competitiva y ética de IA; un mezclador de carreras y talentos que conecta a los buscadores de carreras de IA con las principales empresas; y un simposio académico de un día completo que reúne a las mentes más brillantes en IA. Las celebraciones concluyen con una fiesta ‘house‘ en un lugar secreto, que pronto se revelará, y la fiesta callejera Amiiversary, que marca 20 años de excelencia en IA en Alberta.

“En los últimos 20 años, Alberta surgió como uno de los principales destinos mundiales para investigación y aplicación de IA”, dice Cam Linke, director ejecutivo de Amii. “Con la Semana de IA, ponemos un enfoque global en la provincia y damos la bienvenida a la comunidad de IA mundial para experimentar lo que muchos en el campo ya saben desde hace mucho tiempo: Alberta está a la vanguardia de la revolución de IA. La Semana de IA no es solo una celebración de 20 años de excelencia en IA, es un punto de lanzamiento para los próximos 20 años de avance”.

La Semana de IA tiene algo para todos, incluyendo sesiones, eventos de networking y redes sociales para una variedad de edades y familiaridad con IA. Con conferencias adicionales presentadas por Alona Fyshe, que tratará sobre lo que la inteligencia y la IA nos pueden decir, la una de la otra, y Martha White, que presentará aplicaciones innovadoras de aprendizaje de refuerzo. Una conferencia especial sobre la IA en la Salud destacará el trabajo de Dornoosh Zonoobi y Jacob Jaremko de Medo.ai , que utiliza el aprendizaje automático en conjunto con la tecnología de ultrasonido para detectar a los bebés con displasia de cadera.

Los eventos informales de networking y sociales ayudarán a forjar conexiones entre miembros de las comunidades de investigación, industrial e innovación, así como los principiantes y entusiastas de IA. Mientras tanto, la fiesta callejera Amiiversary, organizada en Rice Howard Way en el centro de la ciudad de Edmonton, marcará 20 años de excelencia en IA en Alberta. La fiesta contará con la asistencia de quién es quién de Edmonton AI, escenas de tecnología e innovación.

La Semana de IA contará con la asistencia de la comunidad mundial de IA, con más de 500 solicitantes de becas de viaje de más de 35 distintos países. Los solicitantes exitosos, así como investigadores emergentes y profesionales del sector, tendrán la oportunidad de aprender junto con líderes en el campo en el Simposio Académico de la Semana de la IA, organizado por Amii ‘s Fellows de University of Alberta , una de las instituciones académicas líderes mundiales para la investigación de IA. El simposio incluirá charlas y discusiones entre los mejores expertos en inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático, así como demostraciones y presentaciones de laboratorio de la comunidad Amii.

“Decidí establecerme en Canadá en 2003, pues en ese momento, Alberta era uno de los pocos lugares que invertía en el desarrollo de una comunidad de investigadores de IA”, dice Richard S. Sutton, asesor científico principal de Amii, que también es profesor en la University of Alberta y destacado científico de investigación en DeepMind . “Cerca de veinte años más tarde, me sorprende lo mucho que hemos logrado avanzar en el campo de IA, no solo a nivel local, sino también global. La Semana de IA es una oportunidad para celebrar esos logros y mostrar algunas de las mentes más brillantes en IA”.