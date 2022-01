Semantix adota soluções Trend Micro para garantir maior proteção e visibilidade à sua plataforma de dados integrados

Por staff

11/01/2022

A Trend Micro Brasil, empresa da soluções de cibersegurança, foi a escolha da Semantix para elevar o nível da proteção de dados e segurança da informação da empresa, que se prepara para abrir capital e estrear na Nasdaq em 2022. A Semantix opera uma plataforma SaaS (Software as a Service) de dados e tem mais de 300 clientes em 15 países espalhados por setores como varejo, saúde, serviços financeiros e telecomunicações.

“Com as fusões realizadas recentemente e principalmente com o posicionamento no mercado do Semantix Data Platform, nosso principal produto, potencializamos as nossas conexões com diversos softwares de bases de origem, como Sankhya, SAP, Totvs, e passamos de uma empresa forte de consultoria, de MSP (Managed Service Providers), para uma provedora de soluções com SaaS próprio e propriedade intelectual. Agora, com a união com o SPAC, um acelerador de startups, e a entrada na Nasdaq, tivemos que rever toda a nossa estratégia de Cloud”, explica Enio Moraes, DPO e CISO da Semantix.

A Trend Micro foi escolhida pela necessidade de elevar a visibilidade, conformidade e segurança no desenvolvimento de produtos na nuvem, e de análise da vulnerabilidade de códigos fonte. “Estávamos desenvolvendo uma série de operações na Cloud e não tínhamos visibilidade, não sabíamos se estávamos seguros, se atendíamos o compliance, e encontramos no Cloud One Conformity e no Open Source Security by Snyk a tranquilidade que procurávamos”, detalha Enio Moraes.

O CISO da Semantix destaca, ainda, que além de maior clareza de informação sobre as operações na nuvem, os produtos da Trend Micro trouxeram dados importantes sobre hosts criados em países diferentes, custos e zonas de disponibilidade, evidenciando a necessidade de revisão das estratégias, até por conta da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). “Tivemos uma redução de custo de 25% somente com ajustes e desabilitação de máquinas. Elevamos de maneira muito forte a nossa barra de segurança, evitando vazamento de dados e possíveis incidentes com o fechamento de buckets. E com o treinamento dos nossos desenvolvedores no Snyk evitamos subir vulnerabilidades no código, analisando as falhas no momento do desenvolvimento das aplicações”, acrescenta Enio.

O diretor de Vendas da Trend Micro Brasil, Cesar Cândido, destacou a parceria com a AWS, responsável pela indicação da Trend Micro à Semantix, e a escolha das soluções para a garantia da segurança da empresa, sem prejuízo ao crescimento do negócio. “A nuvem é um ambiente altamente dinâmico então é preciso contar com essa agilidade e com o que há de mais inovador na inteligência global de ameaças para evitar os ataques cibernéticos”, afirma. “Com a parceria da Trend Micro potencializamos a nossa plataforma SDP e a segurança passou a ser um plus na nossa oferta de produto. Como o cliente consegue desenvolver código, nós também nos protegemos de possíveis problemas que usuário possa gerar”, finaliza Enio Moraes.