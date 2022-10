Ser papá en la era digital

18/10/2022

Actualmente la tecnología se ha convertido en uno de los elementos más importantes para el desarrollo, entretenimiento y educación de las nuevas generaciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), niños y jóvenes de 12 a 17 años son quienes dominan el uso del internet y otras tecnologías con un 90%, mientras que sus padres, tutores u otro se quedan atrás con apenas un 42.4% de entendimiento.

Ante esta brecha tan amplia la comunicación y la manera de relacionarse entre padres e hijos se ha transformado a las nuevas tendencias por lo que es necesario conocer ¿Cómo es ser papá o mamá en la era digital? En un mundo que se está transformado para los más jóvenes, los adultos forman un pilar indispensable para orientar a sus hijos a aprender a usar de manera inteligente, responsable y organizada los beneficios que el mundo digital ofrece para convertirse en personas funcionales y responsables, pues de acuerdo con datos de la UNICEF, la presencia paterna es indispensable para que los hijos tengan un desarrollo sano y un vínculo sólido y de confianza con sus padres

Con la finalidad de impulsar infancias más felices, sanas y preparadas para “enfrentar” un cambio social, cultural y educativo traído por la digitalización del mundo, el rol de padres debe adaptarse a la actualidad. Este reto puede generar incertidumbre para los tutores que no crecieron con nociones digitales pues este desconocimiento llega a generar intimidación, frustración o incluso miedo.

Para que papás y mamás logren conectar de manera tech con sus pequeños, “No hay que juzgar a los padres, sino que hay que centrarse en darles recursos y herramientas adecuadas, para que ellos y sus hijos e hijas, puedan seguir aprendiendo en conjunto”. señala Aida Sarabia COO de Crack The Code, edtech enfocados en empoderar a los más jóvenes en temas de programación y coding, por medio de videojuegos y contenido web.

Aprender sobre tecnología siendo un adulto puede sonar como todo un reto, pero esto puede ser beneficioso para expandir su conocimiento y sobre todo, para mejorar la relación con sus hijos. Así como en Crack The Code se educa de manera especializada y en un lenguaje que entiendan a los niños para convertirse en “pequeños programadores” mientras desarrollan competencias, tales como pensamiento lógico y matemático, trabajo en equipo, mejora su comunicación y resolución de problemas, también existen cursos, videos y artículos para ayudar a los papás a brincar la brecha digital y comprender los temas básicos para mantenerse alineados con el aprendizaje de sus hijos.

“Ser un padre digital, no significa ser un experto en el tema, si no uno que se preocupa por conocer, aprender e involucra en el desarrollo de sus hijos en temas tecnológicos, y que no le teme a los nuevos retos.” señala Abdala Pineda, Chief Growth Officer Crack The Code en México.