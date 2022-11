Ser sustentable: ¿mito o realidad?

Por staff

25/11/2022

Por Daniel Gomez, Brand Manager de Relacional en Lenovo Argentina

Mucho se habla hoy en día de “ser sustentable”, pero esto no debe ser considerado una “moda”, sino una realidad que nos interpela a todos, ya sea como personas u organizaciones. En la actualidad, cada vez más actores en la sociedad toman conciencia y comienzan a ver como una responsabilidad propia el observar y reconocer el impacto que tienen las actividades humanas en el medio ambiente y, a partir de esto, poder tomar medidas al respecto para protegerlo y reducir la huella de carbono.

Según un informe de The State of Consumer Technology & Durables, el 77% de los consumidores considera importante que las empresas que ellos utilizan apliquen medidas o procesos que sean responsables con el medio ambiente. Ya no es una sugerencia, desde distintas esferas de la sociedad, la sustentabilidad se establece como único camino para lograr un desarrollo real.

La tecnología tiene un rol fundamental en los seres humanos, ya sea en el ámbito laboral, estudiantil, entretenimiento o simplemente realizando tareas cotidianas, pero también lo tiene al momento de brindar herramientas para reducir el impacto medioambiental. Este rol ha tenido un crecimiento sideral durante los últimos años gracias a la modalidad híbrida, la cual produjo un aumento de la demanda de productos y servicios tecnológicos por parte de otras compañías y sectores de la sociedad.

Desde Lenovo, siendo una compañía de tecnología líder en el mercado, continuamos reafirmando nuestro compromiso de brindar productos y servicios que sean innovadores pero a su vez sustentables que se adapten a las necesidades de cada público.

Ver más: El fútbol es también un negocio de experiencias

Un claro ejemplo de este compromiso de Lenovo con el cuidado del medio ambiente, es el Proyecto Net – Zero, un plan que tenemos para lograr la disminución de emisiones para 2030, basado en 3 definiciones: la emisión de carbono provocada por la energía que se consume en nuestras oficinas, las causadas por nuestras actividades y la más difícil de eliminar, las causadas por los equipos que vendemos. El objetivo es poder reducir las emisiones de alcance 1 y 2 en un 50% y disminuir la intensidad de las emisiones en toda la cadena de valor en un 25%. Desde la compañía también estamos identificando lo que se requiere para alcanzar las cero emisiones netas hacia el año 2050, esa es nuestra meta.

Ahora bien, en línea con esto, si hablamos de equipos orientados para el ámbito empresarial, en Lenovo contamos con una nueva serie de equipos sustentables con lo máximo en durabilidad y rendimiento, la nueva ThinkPad línea Z. Esta familia de equipos está diseñada con cuero vegano y aluminio reciclado, con alto rendimiento y una huella de bajo impacto.

Conscientes del lugar que ocupamos e involucrados con la sustentabilidad, ponemos el foco en utilizar el 100% de materiales reciclados postconsumo en la fabricación de nuestros productos de PC y el 90% en el packaging para el año 2025, reafirmando nuestra responsabilidad con el desarrollo consciente y sustentable.

En Lenovo, estamos comprometidos en brindar productos y servicios innovadores, durables y amigables con el medio ambiente. Allí es hacia donde apuntamos nuestro objetivo: ofrecer tecnología más inteligente para todos, de una manera consciente y sostenible.