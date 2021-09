Sesocio presenta su campaña“Cripto Frecuencia”

Por staff

23/09/2021

Sesocio, es una plataforma de finanzas personales que se encuentra en todo Latinoamérica y que busca revolucionar la forma en la que los usuarios manejan su dinero. Sesocio acerca a todo tipo de inversor la posibilidad de participar de alternativas de inversión del mundo cripto que de otra forma sería muy difícil acceder. Sin monto mínimo, de manera ágil, rápida y 100% digital.

Esta campaña muestra cómo las criptomonedas oscilan, suben y bajan de manera constante y cómo en Sesocio podés encontrar el mejor momento para comprar y vender. La campaña empata o copia, mediante la voz de un tenor, la evolución de tres de las monedas más conocidas, como son Bitcoin, Ethereum y Dogecoin, tomando una fuente real y 5 días reales de evolución.

“Me gusta cuando las ideas tienen esa sencillez y son tan claras. Crypto Frequency no sólo es una campaña clásica de radio, es mucho más que eso; el humor nos acerca a algo que, aparentemente, es tan frío y contracturado. A través de esta campaña, Sesocio busca transmitir que las inversiones no son solo para gente con corbata, busca democratizarlas y acercarlas a la remera y el jean. Son esas ideas que cuando surgen, inmediatamente “las ves”, sentís que funcionan y cuando las concretas, realmente te llena de felicidad.” Explicó Tony Waissmann, CCO Latam HOY by HAVAS y agregó “Para nosotros, Sesocio es muy importante, mucho más que un cliente; la confianza y la cercanía nos llevan a hacer juntos trabajos cada vez más relevantes.”

Ver más: SeSocio renueva su plataforma y cambia de imagen

Cuando uno escucha las variaciones, es mucho más fácil darse cuenta y tomar conciencia de cómo y cuánto varían las monedas en tan poco tiempo. Por otro lado, apela al humor, siendo ese génereo muy afin al target de la plataforma. La campaña “Cripto Frecuencia” cuenta con tres ejecuciones de Radio: “Bitcoin”, “Ethereum” y “Dogecoin” y un contenido digital el cual nos abre la puerta a la creación de las ejecuciones, generando, y logrando ser, una idea en sí misma.

“Nos entusiasma mucho está campaña ya que sin duda refleja el ADN de sesocio, utilizar el contexto y el real time para acercanoos a nuestros usuarios es lo que nos diferencia de otras marcas y hacer cosas disruptivas en medios tradicionales como lo es la radio sin duda nos permite mostrar el lado innovador y creativo de la marca. Estamos felices de seguir construyendo esta identidad junto al gran equipo de HOY.” Comentó Malena Martin, Marketing Manager de Sesocio.

En SeSocio las inversiones están al alcance de todos: cualquier persona mayor de 18 años puede invertir.