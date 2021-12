Siemens expande colaboración con AWS para facilitar la transformación digital

18/12/2021

Siemens Digital Industries Software y Amazon Web Services, Inc. (AWS) anunciaron una expansión de su colaboración, que combina la gran experiencia industrial de Siemens con los servicios en la nube de AWS para ayudar a las empresas industriales a acelerar la transformación digital en la nube. Juntos, AWS y Siemens planean impulsar la adopción de Xcelerator as a Service de Siemens y hacer que el portafolio Xcelerator de Siemens de software integrado, servicios y plataforma de desarrollo de aplicaciones sea más accesible, escalable y flexible. Xcelerator as a Service actúa como catalizador para una transformación digital rápida y predecible -incluyendo la obtención de nuevos conocimientos de fabricación, automatización de procesos e implementación de servicios conectados- al tiempo que ofrece soluciones personalizables para cualquier punto de partida en el viaje digital.

“Siemens y AWS se unen para ayudar a las empresas a acelerar los esfuerzos de ingeniería, optimizar las operaciones de la fábrica y mejorar las experiencias de los clientes desde el chip hasta el borde y la nube”, dijo Tony Hemmelgarn, presidente y director ejecutivo de Siemens Digital Industries Software. “Estamos entusiasmados de combinar nuestra probada experiencia industrial y en la nube en esta asociación ampliada y simplificar el viaje de nuestros clientes mutuos para convertirse en empresas digitales”.

El acuerdo de colaboración estratégica entre AWS y Siemens hará que las empresas cooperen para apoyar a los clientes; ampliar las capacidades de la nube en el portafolio Xcelerator as a Service de Siemens; explorar oportunidades de innovación; así como desarrollar y llevar al mercado nuevas soluciones. Un área de colaboración es la tecnología de gemelos digitales, en la que Siemens y AWS acelerarán la adopción y democratizarán nuevas soluciones de gemelos digitales utilizando AWS IoT TwinMaker, un servicio de AWS recientemente lanzado que hace más rápida y fácil la creación de gemelos digitales que incorporan múltiples fuentes de datos. El portafolio Xcelerator de Siemens ya está integrado con más de 60 servicios de AWS, y con la incorporación de AWS IoT TwinMaker, los clientes pueden aplicar AWS IoT TwinMaker para desarrollar soluciones de gemelos digitales cada vez más potentes y compatibles con el software de diseño, simulación y fabricación de Siemens.

“Trabajando juntos, Siemens y AWS facilitarán a los clientes industriales el uso de la tecnología integral de gemelos digitales de Siemens y de los servicios en la nube de AWS para ofrecer nuevas perspectivas de fabricación, automatización y servicios conectados”, dijo Bill Vass, vicepresidente de ingeniería de AWS. “Juntos, llevaremos al mercado nuevas soluciones de transformación digital basadas en la nube que ayudarán a las empresas de cualquier tamaño a abordar la complejidad industrial y convertirla en una ventaja competitiva”. Siemens Digital Industries Software está impulsando la transformación para hacer posible una empresa digital en la que la ingeniería, la fabricación y el diseño electrónico se encuentren en el futuro. El portafolio Xcelerator ayuda a las empresas de todos los tamaños a crear y aprovechar los gemelos digitales que proporcionan a las organizaciones nuevas perspectivas, oportunidades y niveles de automatización para impulsar la innovación.