Siemens lleva a cabo una nueva edición de Industry 4.0 Assembly

Por staff

03/06/2023

Siemens Industry Software fue el anfitrión de una nueva edición de ‘Industry 4.0 Assembly’, foro en el que convergen líderes de todos los sectores económicos del país para discutir sobre los desafíos y oportunidades a los que se enfrentan las industrias en términos de capital humano, digitalización, sustentabilidad y eficiencia.

Al evento, presidido por Alejandro Canela, vicepresidente y director general de Siemens Digital Industries Software para la región de México y Centroamérica; asistieron diversos directivos como Del Costy, vicepresidente senior – Siemens Software Americas, Ricardo Ballesteros, senior manager de TI y digitalización para Americas – Nemak, César Castillo, CIO – BOCAR Group y Luis Enrique Velasco, CEO – Space Gravity, entre otros.

Alejandro Canela hizo énfasis sobre la relevancia de este evento, el cual contó con más de 300 asistentes entre académicos, directivos y funcionarios públicos. “México se ha destacado por innumerables iniciativas de innovación tecnológica; sin embargo, en medio de tantas posibilidades, es importante conducir los esfuerzos de manera orquestada y rumbo a un propósito. Eso es lo que precisamente buscamos hacer a través de Industry 4.0 Assembly”.

Apuesta por el talento

El evento sirvió como espacio para fortalecer las alianzas por medio del modelo de la ‘triple hélice’ (gobierno, academia y sector privado). Prueba de ello fue el acuerdo de colaboración firmado por Siemens Industry Software en conjunto con diversos institutos del estado de Chiapas, a través del cual se beneficiará a cientos de estudiantes por medio de licenciamientos, entrenamientos y certificaciones en la solución Mendix (plataforma ‘Low Code’ de Siemens para la creación de aplicaciones móviles y web).

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional firmó un convenio de colaboración con Siemens Industry Software con el fin de promover la transferencia de conocimiento y la capacitación en diversos softwares, en beneficio de la comunidad académica. Al respecto, su director general, el Dr. Arturo Reyes Sandoval, señaló, “Estoy seguro de que podrán contar con el mejor talento científico y técnico que existe en México y que se ha fortalecido durante 87 años que tiene de vida la institución”.

Digitalización, clave para la competitividad de las industrias

También se abordó el tema de la digitalización empresarial y de sus procesos como estrategia medular de sustentabilidad y eficiencia. Durante su intervención, Del Costy, vicepresidente senior para Siemens Software Americas, enfatizó que la ‘Empresa digital’, al combinar el mundo real y digital, optimiza los tiempos de producción, la calidad de los productos y los costos asociados. “Cuando el 80% del impacto medioambiental de un producto está determinado en la fase de concepto, la digitalización a lo largo del ciclo de vida del producto es clave” agregó.

Organizaciones como Grupo BOCAR, Amazon Web Services, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial y Space Zero Gravity, discutieron sobre los retos más importantes para la digitalización de las industrias mexicanas. Coincidieron en que el talento mexicano está preparado para ser punta de lanza en innovación tecnológica, sin embargo, existe una brecha importante entre lo que las industrias necesitan y lo que se está inculcando en las aulas. “La tecnología que estamos presentando el día de hoy, no se está enseñando en las aulas”, comentó Alejandro Canela.

Luis Enrique Velasco, CEO de Space Zero Gravity expresó que en México sí hay talento, sin embargo, es exportado dado que en el país no encuentran oportunidades. “Nuestro país debe de entrarle a industrias de primer mundo. Si el gobierno no da el primer paso, y no pone la infraestructura, debe de ser la industria nacional la que debe de sumarse a las tendencias más innovadoras”, refirió.

El foro también sirvió para reconocer las alianzas estratégicas que han resultado exitosas para la transformación digital de las industrias locales. En ese sentido, fueron galardonadas iniciativas como ‘Alianza 4.0’, misma que radica en San Luis Potosí, presidida por Fernando Ibarra y que ha logrado sentar las bases para crear un ecosistema tecnológico robusto que le añade una ventaja competitiva a la región. De igual forma, fue reconocida la iniciativa Nuevo León 4.0, a través de su directora general Clelia Hernández; al tratarse de un caso de éxito del modelo de la ‘triple hélice’ en el terreno industrial.

