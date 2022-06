Sim de Santander ofrece una mejor experiencia al cliente de la mano de FICO

Por staff

01/06/2022

Sim, la fintech de préstamos personales del Grupo Santander, tiene como objetivo empresarial colocar al cliente como centro de su estrategia de negocio. Para ello, la empresa utiliza la plataforma FICO para la toma de decisiones. FICO, especializada en software de analítica aplicada, que cuenta con Inteligencia Artificial (AI), Machine Learning (ML) y tecnología de análisis para gestionar grandes volúmenes de datos, permite la comunicación con los consumidores a través de los canales y horarios más efectivos y entregar ofertas personalizadas.

“Estamos en un mundo donde los datos son fundamentales. La relación con nuestro cliente es muy sencilla, ingresa a nuestro proceso sólo con su número de identificación personal y de ahí iniciamos el trámite del préstamo. Si no contáramos con los datos suficientes para poder responder rápidamente, sería impensable tener nuestra operación actual. Por eso es fundamental contar con varias bases de datos que nos permitan conocer el perfil del consumidor acorde a lo que necesite, no sólo en términos de crédito, sino también en términos de precio. Tener herramientas que permitan analizar estos datos en una operación digital es clave”, dijo Francisco Muñoz, CEO de SIM.

Ver más: Santander elige un ex Mastercard para reforzar su filial de pagos

A raíz de las grandes transformaciones tecnológicas en el mercado financiero brasileño, con la llegada de Pix – sistema electrónico de pagos instantáneos – y el Open Banking, la plataforma de toma de decisiones también ayudó a Sim a brindar una experiencia aún mejor a sus clientes. “Ya estamos usando Open Banking cuando un cliente permite el uso de su información, y esto simplifica el otorgamiento de un crédito. Muchas veces necesitas información del cliente y si él mismo nos la da, podemos conocerlo mejor y hacerle mejores ofertas”, añadió Muñoz.

Según el ejecutivo, si la empresa no cuenta con una tecnología robusta que le permita analizar grandes volúmenes de datos y tomar las mejores decisiones, probablemente tendrá dificultades para mantenerse competitiva. “Si no tienes una plataforma que te permita usar todos los datos, no podrás participar en la economía digital. Las empresas ahora deben ofrecer flexibilidad para que, en caso de ser necesario, puedas cambiar tus estrategias y políticas de forma sencilla, rápida y eficiente”, señaló.

Sim participó en FICO Innovative Minds, una serie de videos en los que ejecutivos de diferentes empresas hablan sobre tecnología, innovación, tendencias y estrategias de negocio.