Llega SIMO Educación 2022 bajo el lema “Del aula digital al Metaverso”

Por staff

23/06/2022

La educación vive un proceso continuo de cambio en busca de la calidad y de impulsar oportunidades de aprendizaje permanente, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible; un contexto en el que nuevamente se enmarca, los próximos 22 al 24 de noviembre, la celebración de SIMO EDUCACIÓN 2022, Salón Internacional de Tecnología y Educación, que vuelve a los pabellones de IFEMA MADRID con renovadas energías, en una edición de altas expectativas y que va a representar el esperado punto de reencuentro presencial entre la comunidad educativa y las empresas del ecosistema tecnológico.

De esta manera y bajo el lema “Del Aula Digital al Metaverso”, SIMO EDUCACIÓN, en colaboración EDUCACIÓN 3.0, prepara ya sus grandes contenidos, programas y actividades, con especial enfoque en el futuro de un sector que avanza hacia planteamientos educativos cada vez más inmersivos y experienciales en los que la innovación y la tecnología son palancas esenciales, sin perder de vista la realidad y el importante papel del profesorado de todas las etapas y centros de enseñanza.

En este sentido, junto a la exposición comercial que reunirá las propuestas, herramientas TIC y soluciones más innovadoras al servicio de la actividad docente y la gestión de los centros educativos, SIMO EDUCACIÓN dispondrá de diferentes salas formativas que estarán ofreciendo permanente talleres prácticos, workshops y ponencias de expertos y charlas de experiencias docentes innovadoras.

Los grandes temas que presidirán la agenda de conferencias tocarán cuestiones variadas, desde la neuroeducación, salud mental y educación emocional, hasta soluciones de Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada. Además, habrá un programa de jornadas especialmente dedicado a directores y gestores de los centros educativos, y distintos contenidos centrados en la Formación Profesional y el Plan de Modernización de la FP, Aulas ATECA impulsado por el Mº de Educación.

Otras de las novedades de esta edición, serán las posibilidades que abre la plataforma HELIXA, el ecosistema de impulso para la digitalización y aplicación de las últimas tecnologías desarrollado por IFEMA MADRID, con el reto de co-crear la nueva realidad de universos virtuales para los distintos sectores empresariales y trabajar las nuevas fórmulas relacionales que abre el metaverso. Concretamente en SIMO EDUCACIÓN, a través de HELIXA, se están programando distintos talleres y sesiones de Realidad Expandida, Realidad Aumentada y Realidad Inmersiva aplicada a las escuelas/centros educativos.

A todo ello se sumarán distintos espacios, actividades, iniciativas para promover el emprendimiento, premios y reconocimientos a las “buenas prácticas” en las aulas por parte del profesorado. Entre ellos, IMPULSO, la plataforma que, con el apoyo de la Fundación Madri+d y SEK-Lab, agrupa y premia a proyectos empresariales y empresas de reciente creación con propuestas de tecnología para la educación; SIMO MAKERS, que mostrará como fomentar el conocimiento a través de la práctica con la metodología “aprender haciendo” y el uso de diversas tecnológicas; SHOW UP!, el espacio dedicado a las startups con innovadoras ideas y propuestas tecnológicas para el sector educativo; INSPIRA, un programa de conferencias Inspiradoras para que los docentes innoven la metodología en enseñanza; la plataforma INNOVA, que destaca las aportaciones tecnológicas desarrolladas en el ámbito educativo por las marcas más importantes del sector; I.T. GIRL dedicado a promover la igualdad de género y la incorporación de la mujer al entorno TIC, y el programa de presentaciones SIMO EXPERIENCIAS, que ofrecerá la oportunidad de conocer al detalle una selección de experiencias docentes y que, además, optarán a los X Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras SIMO EDUCACIÓN 2022, que se entregarán en el marco de la fiesta INNOTECH EDU PARTY & PRIZES.

SIMO EDUCACIÓN también dará continuidad a su fórmula de hibridación que complementa la participación presencial de las empresas con la plataforma digital SIMO EDUCACIÓN LIVEConnect que permite ofrecer un valor añadido a los participantes profesionales, ampliar contenidos y las oportunidades de networking entre expositores y visitantes.

Entre otras colaboraciones en las que se está trabajando, INTEF apoyará nuevamente la certificación de asistencia del profesorado a SIMO EDUCACIÓN, como actividad de formación permanente.