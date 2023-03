Sinch incorpora ChatGPT para la creación de bots de nueva generación

20/03/2023

Sinch integra ChatGPT como herramienta dentro de su solución de IA conversacional y le nombra: Chatlayer by Sinch. Esta integración permite a los clientes aprovechar la Inteligencia Artificial en sus bots para ofrecer una experiencia, un servicio y una atención superiores a sus consumidores.

ChatGPT, desarrollado por la empresa estadounidense Open AI, posee la capacidad de automatizar procedimientos y facilitar las interacciones entre bots y humanos, brindando a las empresas la oportunidad de elevar su servicio de atención al cliente a nuevos niveles en un entorno en el que la competencia se intensifica y los consumidores son cada vez más exigentes.

Hace unos años los usuarios aún dudaban en interactuar con chatbots, pero como la transformación digital está llegando a todos los ámbitos y ha ido mejorando con el tiempo, cada vez más usuarios no solo están abiertos a la idea, sino que piden chatbots rápidos y eficaces.

Una de las ventajas de los chatbots es su capacidad para entender el lenguaje humano y ofrecer respuestas personalizadas, gracias al uso de la tecnología NLP (Natural Language Processing), es decir, el Procesamiento del Lenguaje Natural, una parte de la inteligencia artificial que ayuda a los ordenadores a entender, interpretar y manipular el lenguaje de una persona.

“Imaginate ofrecer una interacción en la que los clientes no perciban la diferencia entre hablar con un bot o con un humano, que proporcione respuestas que se ajusten al contexto de la conversación. Eso marca la diferencia porque permite automatizar procesos sin dejar de ofrecer a los clientes una experiencia personalizada y rápida, y ahora, con la inclusión de ChatGPT, pueden llevar esto al siguiente nivel”, afirma Fréderic Godin, Head de IA de Chatlayer by Sinch.

Se trata de una funcionalidad Beta que permite la creación de conversaciones personalizadas con un límite de 100 mensajes por bot, por lo que las empresas pueden empezar a experimentar con la herramienta y crear flujos conversacionales adaptados a sus necesidades y a las de sus consumidores, lo que se traducirá en una mayor satisfacción del cliente, ahorro de tiempo y optimización de procesos como:

Automatización FAQ

Campañas de marketing

Atención al cliente durante todo el proceso de compra

Y mucho más

Construir el bot es notablemente sencillo, todo lo que se requiere es informar a GPT-3 de la consulta que describe el tipo de respuesta deseada para que el bot la proporcione, y GPT-3 la generará. Una de sus principales ventajas es su capacidad para comprender el intercambio completo entre el cliente y el bot, lo que le permite generar un mensaje basado en el contexto de la conversación. “Los grandes modelos lingüísticos como GPT-3 aprendieron cómo funciona el lenguaje, cómo se construyen las frases, qué tipo de frase sucede a la siguiente y cómo aprovechar el contexto actual”, añade el especialista en IA.

Limitaciones de GPT-3

Cabe destacar que Chatlayer by Sinch no tiene control sobre las respuestas generadas por GPT-3, y difiere de un bot creado por una empresa con anterioridad. Existen ciertos riesgos asociados a su uso, principalmente debido a la posible inexactitud de la información que proporciona en sus respuestas. “La empresa debe tener en cuenta que, al desplegar un chatbot integrado con GPT-3, no siempre tendrá un control total sobre las respuestas que reciben sus clientes. Por eso ofrecemos una versión beta, que permite a las marcas probar la tecnología, explorar todas sus posibilidades y experimentar”, concluye Fréderic.