Smart City Expo centra su mayor edición en el desarrollo urbano ético y sostenible

Por staff

23/10/2024

(España) Smart City Expo World Congress (SCEWC), el principal evento internacional sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes celebrará su mayor edición hasta la fecha del 5 al 7 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. Con un crecimiento del 30% en la superficie de exposición y bajo el lema “Live Better”, la edición de 2024 profundizará en las estrategias necesarias para transformar las metrópolis en espacios sostenibles, eficientes y habitables y reunirá a 1.100 expositores representantes de 850 ciudades y más de 600 expertos para perfilar juntos un futuro urbano más ético.

El evento reunirá a más de 600 ponentes y expertos internacionales para compartir las últimas experiencias y avances en transformación urbana. El programa del congreso se estructura en torno a ocho temas principales: Tecnologías Habilitadoras, Energía y Medio Ambiente, Movilidad, Gobernanza, Vida e Inclusión, Economía, Infraestructuras y Edificios, y Seguridad y Protección.



Metrópolis de todo el mundo compartirán proyectos, experiencias y las tecnologías desarrolladas para ponerlos en práctica. Con la asistencia de representantes de más de 850 ciudades, entre los países y ciudades expositores figuran Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, India, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Suecia y Ucrania.



Ugo Valenti, director de Smart City Expo World Congress, ha afirmado: “Smart City Expo pretende establecer un estrategia común para la innovación urbana: mejorar el bienestar, crear oportunidades y fomentar una mejor relación con nuestro planeta y nuestras comunidades. Si queremos vivir mejor, debemos cambiar nuestra forma de vida, aprovechar la tecnología, la innovación y la colaboración. Queremos ofrecer un punto de encuentro para que todos los implicados se reúnan y tracen una hoja de ruta hacia un mañana mejor“.

Empresas líderes de todo el mundo mostrarán las últimas soluciones y tecnologías para mejorar la movilidad, los servicios públicos y la participación ciudadana, entre ellas Saudi Aramco, Axis Communications, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell/Nvidia, FCC Medio Ambiente, Hail City, KHNP, KPMG, Madinah City, MDEC, Microsoft, New Murabba, Nova Cidade, PNY, PWC, Roshn Group, Smart Ports – Piers of the Future y Veolia.



Además, SCEWC profundizará en 2024 en el papel que desempeñan las start-ups en su proceso de desarrollo de nuevas tecnologías. Para ello, el evento estrenará el Innovation Playground, un espacio para conectar a los principales actores del ecosistema global de innovación, incluyendo startups, inversores, gobiernos, corporaciones y centros de investigación. Además, el SCEWC también celebrará la tercera edición del Barcelona Deep Tech Summit, un evento de Barcelona Activa centrado en el emprendimiento científico-tecnológico y las spin-offs universitarias.

Cartel de ponentes



SCEWC contará con algunos de los principales pensadores del ámbito urbano. Entre los 600 ponentes destacan Ruha Benjamin, Majora, Carter, Stephanie Hare y Melati Wijsen. Benjamin es una reputada experta en la desigualdad basada en la tecnología que ha centrado su trabajo en la intersección entre raza, tecnología y sociedad. Profesora de Estudios Afroamericanos en la Universidad de Princeton, Benjamin ha estudiado cómo las tecnologías y los avances científicos repercuten en la justicia social y la desigualdad.



Majora Carter es una estratega de la revitalización urbana galardonada y defensora del medio ambiente conocida por sus esfuerzos para transformar el sur del Bronx, su barrio de nacimiento, mediante la promoción de espacios verdes, el desarrollo económico sostenible y la participación equitativa de la comunidad.



Stephanie Hare es especialista en el impacto de la tecnología en las políticas públicas, los derechos humanos y la justicia social. Con experiencia tanto en el mundo académico como en la industria, Hare ha trabajado en cuestiones relacionadas con la privacidad de los datos, la vigilancia y el uso ético de la inteligencia artificial.

Melati Wijsen es activista medioambiental y cofundadora de Bye Bye Plastic Bags, un movimiento juvenil para reducir los residuos plásticos. Fundó la organización a los 12 años y desde entonces se ha convertido en una destacada defensora de la sostenibilidad y el empoderamiento de los jóvenes. Melati ha sido reconocida mundialmente por sus esfuerzos, incluida su inclusión en la lista Forbes 30 Under 30 y su intervención en foros internacionales como las Naciones Unidas.



World Smart City Awards



El SCEWC acogerá una nueva edición de los World Smart City Awards para reconocer las iniciativas y proyectos más destacados en el sector de la innovación y la transformación urbana. Con un total de 429 candidaturas procedentes de 64 países, la 13ª edición de estos galardones es la mayor hasta la fecha. Los ganadores de las 9 categorías presentadas – Ciudad, Liderazgo, Innovación, Proyecto de Tecnologías Habilitadoras, Proyecto de Energía y Medio Ambiente, Proyecto de Movilidad, Proyecto de Gobernanza y Economía, Proyecto de Vida e Inclusión, y Proyecto de Infraestructuras y Edificios – se darán a conocer durante una gala especial que tendrá lugar en la noche del miércoles 6 de noviembre.

El mayor escaparate de la innovación urbana



Fira de Barcelona reforzará su papel de eje mundial de la innovación urbana con la celebración del SCEWC 2024 junto con Tomorrow.Mobility World Congress, Tomorrow Building World Congress y Tomorrow.Blue Economy. Tomorrow.Mobility World Congress, organizado conjuntamente por Fira de Barcelona y EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, organismo de la Unión Europea, tiene como objetivo acelerar la adopción de nuevos paradigmas de movilidad urbana sostenible. Centrándose en temas como Nuevos Servicios de Movilidad, Transporte Público, Movilidad Autónoma, Logística de Última Milla, Datos para la Movilidad, Infraestructura de Movilidad, Movilidad Cero y de Bajas Emisiones, Movilidad Activa e Inclusiva.



Además, Tomorrow.Building World Congress reunirá al sector de la construcción para mostrar las soluciones, proyectos y estrategias más innovadoras para transformar esta industria. Para ello, el evento se centrará en cinco grandes retos: urbanismo y paisajismo, tecnología de la construcción, tecnología del diseño, construcción descarbonizada y transformación sostenible de los edificios. Con más de 100 expertos y 30 sesiones de conferencias, el congreso dará especial relevancia a la mujer en el sector de la construcción con las arquitectas Melike Altinisik y Liselott Stenfeldt como ponentes principales.



Tomorrow.Blue Economy celebrará su tercera edición para promover el enorme potencial de los mares y océanos como fuente de crecimiento económico sostenible. Organizado con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, Port de Barcelona, World Ocean Council y Smart Ports: Piers of the Future, el evento reunirá a expertos, empresas, instituciones y líderes comunitarios para mostrar soluciones innovadoras, programas y buenas prácticas llevadas a cabo en los últimos años con el objetivo de avanzar en un enfoque interdisciplinar en este campo, incluyendo la colaboración público-privada. Entre los temas tratados figuran el cambio climático, las finanzas, la energía en alta mar, la gestión del agua, la biodiversidad, el transporte marítimo ecológico, los puertos inteligentes y la navegación de recreo.

