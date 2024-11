Smart City Expo cierra una edición de récord centrada en el desarrollo urbano ético

11/11/2024

(España) Smart City Expo World Congress (SCEWC), la cumbre internacional líder sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes organizada por Fira de Barcelona, ha clausurado esta tarde su edición 2024 tras registrar cifras récord y centrarse en el desarrollo urbano ético. SCEWC se ha celebrado junto a Tomorrow.Mobility World Congress -organizado con la EIT Urban Mobility-, Tomorrow.Building, Tomorrow.Blue Economy, el Barcelona Deeptech Summit. Después de tres días, los eventos han registrado a 25.771 asistentes de más de 130 países en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Bajo el lema Live Better, el evento ha reunido a representantes de 850 ciudades, que han compartido las experiencias de sus últimos proyectos e iniciativas. El programa de conferencias ha contado con 632 ponentes, entre ellos Ruha Benjamin, experta en desigualdad basada en la tecnología; Majora Carter, estratega de revitalización urbana; Stephanie Hare, experta en tecnología y justicia social; y Melati Wijsen, activista medioambiental.



Juntos, los eventos han acogido a un total de 1.150 expositores que han mostrado sus últimos productos y soluciones. Entre ellos figuran líderes del sector como Saudi Aramco, Axis Communications, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell/Nvidia, FCC Medio Ambiente, Hail City, KHNP, KPMG, Madinah City, MDEC, Microsoft, New Murabba, Nova Cidade, PNY, PWC, Roshn Group, Smart Ports – Piers of the Future y Veolia.



El director de Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti, ha señalado que “el resultado del evento de este año ha sido especialmente significativo, no sólo porque hemos batido nuevos récords en cuanto a dimensiones y asistencia, sino también porque hemos demostrado que el enfoque smart es clave para mejorar la vida de los ciudadanos de todo el mundo. El hecho de que algunas de las soluciones aquí presentadas pudieran ayudar en la respuesta a las inundaciones de Valencia es una prueba de que nuestros esfuerzos están marcando una diferencia real. Este evento ha confirmado que nuestra misión de fomentar ciudades sostenibles y habitables es más crucial que nunca“.

La resiliencia, protagonista tras las inundaciones de Valencia

En este sentdo, las empresas y soluciones en materia de resiliencia urbana y los países que han compartido sus experiencias en la gestión de catástrofes naturales se han convertido en protagonistas de la edición de 2024, tras las inundaciones ocurridas en Valencia (España) pocos días antes del evento. Las devastadoras precipitaciones han puesto de manifiesto la necesidad de que las ciudades se preparen para los efectos del cambio climático y estén listas para garantizar el bienestar de los ciudadanos. La tecnología disponible permite a gobiernos e instituciones monitorizar y establecer protocolos de alerta temprana que pueden mitigar los efectos de sucesos como las tormentas de Valencia.



SCEWC ha emprendido varias iniciativas para colaborar en las tareas de recuperación de las poblaciones afectadas, incluida la recaudación de fondos para la Cruz Roja y un programa para canalizar las soluciones compartidas por las empresas expositoras a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de ayudar tras las inundaciones y mitigar futuros riesgos.

World Smart City Awards



La ciudad china de Shenzen ha sido galardonada como “Smart City de 2024” en los premios World Smart City Awards, que distinguen cada año las iniciativas y proyectos más destacados en el sector de la transformación urbana. Los premios también han reconocido al alcalde de Milán, Giuseppe con el Premio al Liderazgo por sus notables contribuciones a la innovación urbana internacional.

SCEWC en el extranjero

El éxito de Smart City Expo ha impulsado al evento con sede en Barcelona a crecer con ediciones internacionales por todo el mundo. En 2025, SCEWC lanzará Smart City Expo Kuala Lumpur (SCEKL) en Malasia del 17 al 19 de septiembre. Será la primera feria organizada en el Sudeste Asiático.



SCEKL se une a la lista de ediciones en el extranjero que en 2025 incluirá Smart City Expo Curitiba (25-27 de mayo); Smart City Expo USA, que se celebrará en Nueva York los días 2 y 3 de abril; Smart City Expo Latam Congress en Puebla (México) del 10 al 12 de junio; Smart City Expo Santiago del Estero (Argentina) los días 25 y 26 de junio; una tercera edición consecutiva en Colombia, en este caso en Cartagena de Indias los días 8 y 9 de octubre; y Smart City Expo China, con fechas aún por confirmar. Próximamente se anunciarán nuevas ediciones.



Smart City Expo World Congress volverá al recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en su decimocuarta edición del 4 al 6 de noviembre de 2025.

