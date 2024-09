Smart Clothing: Ropa inteligente monitorea tu estado de salud

10/09/2024

(Colombia) La industria de la moda enfrenta cada vez retos más desafiantes. Considerada la tercera industria más contaminante a nivel mundial, y el foco está en el fast fashion, una tendencia surgida en los años 80 que permite crear múltiples colecciones con materiales de baja calidad, lo que la hace desechable y acentúa la necesidad continua de consumo de nuevas prendas.

Por otra parte, existen otras marcas que apuestan por modelos más sostenibles que juegan con innovaciones tecnológicas textiles, que podrían ejemplificar cómo sería la ropa del futuro: la smart clothing o ropa inteligente.

Ana Torres, colaboradora de ESDESIGN, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, indica que el concepto de ropa inteligente o smart clothing “se refiere a prendas de vestir que incorporan tecnología avanzada para ofrecer funcionalidades más allá de la vestimenta tradicional”, las cuales pueden incluir desde la monitorización de la salud, hasta la integración con dispositivos móviles, “así se ofrece al usuario una experiencia interactiva y personalizable.”

Torres indica que la fusión de la moda y la tecnología no es un movimiento nuevo; sin embargo, la velocidad a la que se está desarrollando es destacable, en especial por la implementación de conductores, sensores y tecnología inalámbrica que permiten la creación de prendas funcionales, estilizadas y cómodas, “sin duda la influencia de la tecnología en la moda está llevando a la industria textil hacia un nuevo paradigma”.

Un ejemplo de smart clothing es la Trucker Jacket with Jacquard, la chaqueta inteligente de Levis y Google, que permite manejar todo tu smartphone con un simple movimiento en la manga. Under Armour tiene en su catálogo prendas con regulación de temperatura y Nike cuenta con una colección, VaporKnit NexGen, que está diseñada con materiales antiadherentes y rendimiento absorbente de sudor.

Beneficios de la smart clothing

La ropa protege nuestra piel, nos cuida de los rayos del sol, del viento, el frío y la lluvia, también refleja nuestra esencia y personalidad, pero en el caso de la smart clothing tiene la capacidad de mejorar la salud y el bienestar, por ejemplo, prendas con sensores integrados que vigilan nuestros signos vitales en tiempo real, alertando al usuario de cualquier anomalía.

Añadir dicha innovación tecnológica puede ser altamente beneficiosa para personas con condiciones médicas crónicas, atletas y amantes del fitness.

Otro beneficio es que puede mejorar la seguridad personal, como es el caso de chaquetas con iluminación LED que aumentan la visibilidad en la oscuridad, ideal para ciclistas y corredores nocturnos que se enfrentan a múltiples desafíos durante sus trayectos.

Torres indica que incluso la ropa inteligente puede ser personalizada, “gracias a la tecnología, las prendas pueden adaptarse a las necesidades y preferencias del usuario, por ejemplo, ropa que cambia de color o patrón según la temperatura o la luz ambiental”, detalla la experta.

Así como la smart clothing puede tener beneficios, también enfrenta retos. De acuerdo con Torres, el principal es el costo, ya que la tecnología integrada puede ser costosa para los consumidores. No obstante, a medida que la tecnología avanza y los procesos de producción se optimizan, este tipo de prendas se vuelven cada vez más accesibles al público. Al igual que el fast fashion, la smart clothing puede enfrentar el reto de la durabilidad, ya que debe ser lavable y resistente al desgaste diario “sin comprometer la funcionalidad de la tecnología.

Un reto más, está enfocado en la privacidad y seguridad de los datos, debido a que algunas prendas inteligentes recopilan datos personales. Para ello las empresas deben implementar políticas y medidas que protejan la información del usuario y le aseguren que ellos tienen el control de sus datos

Innovacion en indumetaria

La innovación que puede ofrecer la smart clothing es amplia. Por ejemplo, detalla la experta, hay textiles que se autolimpian o ropa que puede generar energía a partir del movimiento, dos detalles que contribuirían a la sostenibilidad y eficiencia energética al evitar el gasto de agua y ofrecer fuentes de energía.

Por ejemplo, Sepiia es una marca de moda inteligente que diseña y produce en España y Portugal, (tiene envíos internacionales) de forma sostenible prendas de fácil cuidado que no se manchan, no se arrugan, no se marca el sudor en la prenda. Actualmente están creando un puente entre la moda y la tecnología, para mejorar su impacto ambiental, creando prendas duraderas, sostenibles y éticas.

Cabe destacar que la sostenibilidad es clave para el futuro de la industria textil y la smart clothing no es la excepción, “las empresas están experimentando con maneras de reducir su huella ambiental mediante el uso de materiales reciclados y procesos de fabricación ecológicos, y que la ropa inteligente también puedan contribuir a la sostenibilidad, por ejemplo, mediante la creación de prendas que duran más y que necesitan menos recursos para su mantenimiento, podría ser un avance importante hacia una industria más sostenible”.

Torres considera que la smart clothing es una nueva revolución industrial textil que fusiona la moda con la tecnología de maneras que antes parecían imposibles y que, a medida que la tecnología en moda siga su evolución, ofrecerá nuevas oportunidades para la innovación en donde estas prendas mejoren nuestra calidad de vida y nos preparen para un futuro más conectado y eficiente.

