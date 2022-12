¿Smartwatch o smartband?: estas son las diferencias

Por staff

25/12/2022

Para muchos, los relojes inteligentes se han convertido en aliados inseparables a la hora de monitorear la salud o registrar el rendimiento al hacer ejercicio o practicar algún deporte. HUAWEI ofrece entre su catálogo de wearables una gran variedad de opciones que se adaptan a diferentes necesidades y estilos, pero es muy común que, ante la diversidad de estilos y funciones, existan confusiones al momento de saber qué hace a cada dispositivo diferente.

Si estás pensando en regalar un reloj inteligente HUAWEI o quieres comprarte uno para la temporada de vacaciones y estás indeciso entre un smartwatch o una smartband, esta guía es para ti.

HUAWEI Band 7: pequeña y ligera, pero muy completa

Las smartband, o bandas inteligentes, se caracterizan por su pequeño tamaño y peso ligero. Pero a pesar de casi no sentirse cuando la tienes puesta sobre tu muñeca, si buscas un dispositivo que te ofrezca un abanico de opciones en términos de salud y deporte y que te facilite el camino hacia una vida más saludable solo al tenerlo en tu muñeca, la HUAWEI Band 7 es una excelente opción para ti. Este wearable cuenta con una pantalla AMOLED FullView de 1.47 pulgadas en un cuerpo que no supera los 10mm de grosor, lo que la convierte en el monitor de actividad física más delgado de HUAWEI y uno de los más delgados del mercado.



En cuanto a tecnología se refiere, esta Smartband está equipada con TruSportTM , uno de los algoritmos más poderosos de la marca, capaz de realizar un seguimiento preciso de métricas de alto nivel, como el Índice de Capacidad de Carrera (RAI), VO2Max (capacidad cardiorrespiratoria), tiempo de recuperación, efecto del entrenamiento en el cuerpo, etc. El RAI, por ejemplo, permite a los usuarios evaluar su capacidad de correr de forma objetiva y conocer su progreso en tiempo real.

Si bien este dispositivo cuenta con múltiples opciones de monitoreo para los que aman correr, los corredores no son los únicos que pueden beneficiarse de la HUAWEI Band 7, pues también es compatible con 96 modos de entrenamiento diferentes, entre los que se incluyen ciclismo, natación, salto de cuerda, patinaje, etc.

En lo que respecta a la salud, también podrás disfrutar de algoritmos como TruSeenTM (para todo lo que tiene que ver con el corazón), TruSleepTM (para el seguimiento del sueño) y TruRelaxTM (para monitorear el estrés). La HUAWEI Band 7 puede monitorear tu frecuencia cardiaca las 24 horas del día de forma precisa, pues su cubierta trasera de cristal de zafiro permite una mayor penetración de la luz; todo esto también permite hacer la medición de SpO 2 , o oxigenación en la sangre. En cuanto al monitoreo de los niveles de estrés, este dispositivo te ayuda a reducirlos con ejercicios de respiración que se pueden ejecutar desde la misma banda.

Finalmente, pero no menos importante, está la monitorización de sueño, aspecto clave para cualquier persona que está pendiente de su salud y, aún más importante, para aquellos que realizan deporte. Con TruSleepTM, la HUAWEI Band 7 puede monitorear de forma eficiente el tiempo que duermes, ofreciéndote información sobre el tiempo que pasa entre la hora en que te duermes y te despiertas. Adicionalmente, este wearable también hace un seguimiento de tus fases de sueño para entender mejor cómo afectan estos periodos a tu cuerpo y detectar posibles problemas de manera más eficiente.

Uno de los principales problemas de las smartband es su autonomía de la batería, pues en muchas ocasiones su pequeño tamaño impide gran capacidad; afortunadamente este no es el caso de la HUAWEI Band 7, pues puede funcionar sin necesidad de carga hasta por 14 días seguidos, poco visto en su clase. Si la HUAWEI Band 7 suena ideal para ti, la puedes encontrar disponible en la página oficial de HUAWEI Colombia, desde un precio de $229.200.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro: un smartwatch para cualquier escenario

Los smartwatch, o relojes inteligentes, difieren de las bandas especialmente por su tamaño y diseño, pues se asemejan más a los relojes análogos y generalmente son más fáciles de combinar con cualquier vestuario, de gala o casual, sin dejar de lado todos los beneficios de la tecnología wearable.

El HUAWEI WATCH GT 3 Pro es el ejemplo perfecto porque se destaca por su diseño. La versión de 43mm fue construida con cerámica nanocristalina, mientras que la de 46mm es completamente de titanio, un material que normalmente solo se encuentra disponible en relojes de lujo. Ambos materiales son ultrarresistentes y están presentes en la caja del reloj y en sus correas. De igual forma, los dos modelos cuentan con un cristal de zafiro en la pantalla, que es tan resistente como un diamante, lo que convierte al HUAWEI WATCH GT 3 Pro en uno de los smartwatches más resistentes y preciosos en el mercado.

Cabe resaltar, que su enfoque en el diseño no lo exime de ofrecer grandes funciones en salud y deporte, pues además de ser capaz de monitorear más de 100 modos de entrenamiento, es el primer smartwatch de HUAWEI que se puede usar para buceo libre, pues es capaz de funcionar bajo el agua a una profundidad hasta de 30 metros y de medir tu rendimiento al bucear. Incluso si no eres buceador profesional o no practica apnea, tendrás la tranquilidad de siempre poder usar tu smartwatch en el mar, la piscina o bajo la lluvia.

En cuanto al monitoreo de salud, el HUAWEI WATCH GT 3 Pro también es uno de los wearables más completos del mercado, pues no solo ofrece las mismas tecnologías de medición que la HUAWEI Band 7, sino que además es capaz de realizar un ECG (electrocardiograma), lo cual es fundamental para aquellos que quieren o requieren estar al pendiente de la salud de su corazón. Adicionalmente, es importante mencionar que este reloj ha sido avalado por el INVIMA como dispositivo médico y es capaz de detectar con precisión el riesgo de arteriosclerosis o rigidez arterial.

Pasando al apartado de las funciones inteligentes, al ser un smartwatch te permite también contestar llamadas directamente desde el reloj, así como recibir notificaciones con respuestas rápidas en apps de mensajería, además puede almacenar música directamente en el dispositivo para escucharla en las sesiones de entrenamiento, sin la necesidad de depender de un smartphone.

Aun con todas estas funciones en salud, deporte y vida inteligente, te alegrará saber que el HUAWEI WATCH GT 3 Pro puede ofrecer hasta 1 semana de autonomía continua de la batería en la versión de cerámica y hasta 2 semanas en la de titanio. Encuentra este smartwatch en este enlace por un precio de $1.599.000.