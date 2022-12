Snapchat presenta su primer lanzamiento Bitmoji Drop con adidas

Por staff

09/12/2022

Sólo por tiempo limitado, las y los usuarios de Snapchat pueden canjear esta chamarra deportiva adidas ITM para su avatar digital personalizado Bitmoji. La prenda tiene el color amarillo característico de la marca, así como el logotipo de adidas web3 y líneas negras en las mangas.

Esta prenda única estará disponible hasta el próximo viernes 9 de diciembre. Las personas que canjeen este lanzamiento durante el periodo limitado, podrán utilizar la chamarra deportiva indefinidamente, pues se guarda en la sección de “Mi clóset” de Bitmoji.

¿Cómo pedir la chamarra deportiva adidas ITM para tu Bitmoji?

Sólo tienes que pulsar sobre el ícono de tu avatar digital en la parte superior izquierda de la pantalla. Después ingresa al menú para personalizar tu Bitmoji y entra al apartado de “Cambiar de atuendo”. Ahí podrás seleccionar el botón de adidas Bitmoji Drop.

Esta prenda de edición limitada se puede canjear con 250 Snap Tokens, que están disponibles para su compra en Token Shop dentro de Snapchat.

A las y los usuarios de Snapchat les encanta mostrar su estilo a través de sus avatares personalizados Bitmoji. Por eso es que la plataforma constantemente busca nuevas formas de llevar prendas y artículos de moda digitales exclusivos para la comunidad que ha creado más de mil millones de avatares en todo el mundo.

“El lanzamiento de nuevas experiencias de Bitmoji Fashion representa una oportunidad emocionante para que nuestra comunidad tenga acceso a moda digital exclusiva, para expresar su identidad digital única. También abre la puerta a nuevas alianzas con marcas innovadoras a través de Bitmoji”, explica David Rosenberg, Director de Estrategias para Bitmoji en Snap Inc.

“En noviembre pasado, adidas lanzó su primera colección de NFTs para satisfacer el deseo de nuestra comunidad de estilizar sus imágenes de perfil. Esto representa una nueva categoría de productos llamada ‘Equipo virtual’. Hoy, en asociación con Snapchat, agregamos la chamarra deportiva adidas Into The Metaverse para que cualquiera pueda vestir a su Bitmoji y mostrar virtualmente su vida con las tres rayas de adidas”, agrega Erika Wykes-Sneyd, VP de adidas /// studio (The Three Stripes Studio).