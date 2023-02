¿Sobrevivirán los equipos financieros a la automatización basada en IA?

26/02/2023

La automatización de procesos en 2023 seguirá llegando a cada vez más industrias y áreas de negocio gracias a los últimos avances en inteligencia artificial (IA). La evolución profunda que implica el desarrollo de sistemas que se retroalimentan constantemente en tiempo real, como Chat GPT llegará a todos los aspectos de la administración de las empresas en el corto plazo.

La automatización conduce a la eficiencia, generando ahorros significativos y permitiendo construir así empresas financieramente más sanas y sostenibles. Actividades como la gestión de presupuestos y nóminas, el seguimiento de proyectos, el análisis de la información de clientes y proveedores, o el mantenimiento en orden de los datos fiscales, legales y contables, son ejemplos de cómo los servicios SaaS optimizan las operaciones cotidianas de las empresas, teniendo un profundo impacto en la dinámica corporativa y en las funciones de los equipos.

En este contexto, ¿serán redundantes las funciones de los equipos financieros tradicionales?, ¿podrán sobrevivir los equipos financieros a la era de la automatización?

El informe del Martin Programme on the Impacts of Future Technology de la Universidad de Oxford concluyó que hay un 99% de probabilidades de que los puestos de trabajo de los preparadores de impuestos se automaticen, y un 98% en el caso de los contadores tradicionales y auditores de inventario, por ejemplo. Sin embargo, esto no significa necesariamente una mala noticia para los profesionales financieros, sino una enorme oportunidad. Adaptarse a esta fase de transición de forma proactiva antes de que lo hagan los competidores, en lugar de sufrir un cambio forzado, puede suponer grandes ventajas.

Más tiempo para analizar data

Las actividades intensivas, como ligar los datos contables con la información fiscal, son un gran ejemplo. Mientras que los equipos tradicionales suelen requerir el trabajo de uno o varios empleados a final de cada mes para realizar las declaraciones fiscales, los nuevos servicios de gestión de gasto empresarial como Clara, permiten realizar todo este proceso de manera automática y precisa gracias a su conexión con el buzón tributario del SAT.

Sin embargo, el mismo sistema ofrece una cantidad importante datos valiosos a partir de todos los registros de vinculación automática de facturas, que además permiten generar reportes de gasto por departamento y colaborador. La oportunidad supone que la recolección automática de toda esta data será mayúscula para los profesionales que se orienten hacia un rol de análisis estratégico y sus equipos.

La liberación de tiempo que supone la automatización podrá dedicarse a actividades como analizar el comportamiento financiero de la empresa, a partir de la información generada por este tipo de plataformas, y obtener perspectivas de negocio significativas continuamente. Así, los CFOs y sus equipos tienen ante sí una diversidad de funciones relevantes qué adoptar para complementar las ventajas de las nuevas herramientas tecnológicas y potenciar al máximo su utilidad para sus empresas, mediante la visión integral de la inteligencia humana real.

Las nuevas funciones estratégicas de los equipos financieros

Extraer valor de estas grandes colecciones de datos se convertirá en una habilidad clave para mejorar activamente el rendimiento. Para ello, el análisis de big data, implementar la IA y machine learning para mejorar la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo, promover la sostenibilidad de las empresas y participar en el análisis interdisciplinario del rendimiento empresarial y diseñar soluciones de mejora, son las principales funciones que transformarán la composición de los equipos financieros en un futuro próximo.

Los CFOs y los equipos financieros de todo el mundo cobrarán un papel aún más importante en la anticipación de riesgos y en la mejora de la rentabilidad de sus empresas mediante una participación cada vez más relevante en las decisiones del negocio. Es decir, los equipos financieros se convertirán en un puente de información crucial entre departamentos para ofrecer una visión global de las prioridades y los retos de la empresa, al tiempo que gestionan las medidas de riesgo y compliance con el apoyo de la IA y las tecnologías de aprendizaje automático.

En pocas palabras, los profesionales financieros tendrán que pasar de un papel de apoyo a participar en la creación del futuro del negocio. En lugar de orientar sus esfuerzos a reportar información del pasado, estarán enfocados a impulsar el rendimiento de la empresa hacia adelante a través de herramientas tecnológicas de administración de gastos y recursos. El reto del cambio viene siempre acompañado de oportunidad, y de la fase de adaptación es inevitable. En la estructura de las grandes empresas, los CFOs se encuentran hoy en una posición clave para tomar la delantera conduciendo a sus negocios y equipos por el camino de la actualización tecnológica de manera proactiva.