Social commerce está impulsando la inclusión financiera en la región

Por staff

29/03/2023

El social commerce se ha posicionado como un importante canal de acceso para las empresas a nivel mundial. Estimaciones de Hootsuite apuntan a que este mercado tiene actualmente un valor superior a 89.4 mil millones de dólares y prevé que en los próximos siete años alcance 604.5 mil millones de dólares.

“El potencial de las redes sociales ha sido clave para empresas de todo tipo, pero particularmente han tenido un impacto favorable en el sector financiero, ya que han permitido que sus productos lleguen a poblaciones históricamente no atendidas por las empresas tradicionales. Al capitalizar este canal, la industria financiera está contribuyendo a cerrar brechas de inclusión financiera y acelerando el progreso de los usuarios”, indica Álvaro Madrigal, CEO y Cofounder de Mi Compa.

La penetración de smartphones e internet han contribuido a que cada vez más personas puedan acceder a productos y servicios a los que antes no tenían acceso. En México, el 73.4% de la población tiene acceso a las redes sociales, lo cual representa a más de 94 millones de usuarios, según el estudio Digital 2023 México, elaborado por We Are Social y Meltwater. Por otra parte, Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú, son los países de la región con mayor acceso a internet, de acuerdo con Statista.

Un gran mercado potencial a través de un nuevo canal digital

El alcance de las redes sociales, ha impactado en la relación de la industria financiera con sus usuarios. Un reporte de Latinia señala que en los últimos cinco años, las instituciones financieras de Latinoamérica han duplicado su oferta de servicios financieros móviles y han cambiado el enfoque de sus redes sociales, ahora buscan que estos canales sean informativos y de utilidad, particularmente por el potencial que tienen de llegar a usuarios no bancarizados, haciendo de este nuevo canal digital una oportunidad para su captación.

“Muchos usuarios de redes sociales no cuentan con productos o servicios financieros o están en busca de ofertas que se adapten a sus necesidades específicas. Llegar a estos usuarios es vital para cerrar la brecha de inclusión financiera a través de un canal sencillo de usar, fácil, accesible y con el que el usuario ya se siente familiarizado”, afirma.

El sector financiero de LATAM tiene una gran oportunidad a través del alcance de las redes sociales, un alcance que de otra forma no podría tener. El gran reto ahora es ofrecer información puntual y clara para que los usuarios puedan tomar una decisión mejor informada y esto se logra únicamente a través de una excelente atención de usuario.

“Un punto medular es la atención. En Mi Compa nos apoyamos en Pamela, un chatbot omnicanal impulsado por inteligencia artificial, a través de este ‘bot’ los usuarios pueden recibir información y asesoramiento para obtener un seguro de auto de forma 100% digital, sin necesidad de interacción humana. Se trata de un servicio eficiente y fácil de usar que ayuda a los usuarios”, puntualiza Madrigal.

WhatsApp y Facebook, son las redes sociales sociales más populares en México y LATAM, tan sólo en el país, Facebook cuenta con poco más de 103 millones de usuarios, según Statista. Por otro lado, además de interactuar con otras personas, los usuarios de esta red la usan para buscar productos y servicios.

El 81% de los consumidores investiga a una empresa en Facebook o conoce nuevos productos a través de este canal, y a partir de ahí toma decisiones respecto a sus compras. En el mismo sentido, datos de Accenture revelan que el 64% de los usuarios de redes sociales realizaron una compra por este medio en el último año.

“En la medida en que la industria financiera se apoye en canales digitales, podrá llegar a una población aún mayor y brindar servicios financieros de calidad que contribuyan al progreso de las personas de la región”, concluye el CEO.