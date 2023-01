Social Selling, la apuesta en ventas que tendrán los negocios en 2023

01/01/2023

De acuerdo con SproutSocial, existen más de 3.6 billones de personas que usan redes sociales, pasando en promedio 144 minutos al día. Esto hace que sean un canal que los negocios pueden utilizar para fidelizar a sus clientes, posicionar su marca, y sobre todo, generar ventas. Con el confinamiento provocado por el COVID-19, las redes sociales fueron testigos del nacimiento de una nueva tendencia: el social selling.

México se ha convertido en un lugar estratégico para que los negocios implementen el social selling en sus estrategias pues en el país hay más de 100 millones de personas usuarias de las redes sociales, y en promedio pasamos 3 horas diarias en ellas, convirtiéndolo en uno de los países que más tiempo las consume. Una de las ventajas que tiene dicha estrategia es que las redes sociales son uno de los canales de marketing más sencillos y con menor costo para integrar de forma orgánica en las estrategias de cada emprendimiento.

Un reto para los negocios es que los consumidores lleguen cada vez mejor informados. Datos de Hubspot indican que el 84% de los compradores inicia su proceso de compra debido a una recomendación, y las redes sociales permiten replicar fácilmente las opiniones de los usuarios. Además que el punto de vista de otros usuarios puede tener un peso importante, frente a los comentarios de la misma marca.

Tiendanube, la plataforma de comercio electrónico que ha digitalizado a más de 100,000 tiendas en América Latina, brinda algunos tips de cómo los negocios pueden adaptar esta estrategia de forma exitosa.

Determina a tu audiencia clave y abre las redes sociales del negocio que más se adapten a tu público objetivo. Conoce bien tu producto, qué problemática o necesidades busca cubrir o atender. Genera crecimiento orgánico de seguidores con contenido constante, que sea coherente y refleje de manera clara tu producto o servicio. No olvides que es clave que la comunicación sea fiel al estilo de tu marca. Integra otras herramientas, como una tienda en línea y utiliza las redes sociales como canal de atracción y potenciador de las ventas.

No olvides que previo a implementar esta estrategia se necesita construir comunidad en redes sociales con genuino interés en tu servicio y/o producto; también se requiere inversión de tiempo y ser constante. El social selling es una gran estrategia que revolucionará la venta a través de las redes sociales.



“El comercio electrónico cuenta cada vez con más herramientas para hacer ventas de forma más sencilla y directa con los clientes. Hace unos años no imaginábamos que las redes sociales serían un canal para vender productos y hoy es una realidad y que ha traído beneficios para muchos negocios. Es impresionante ver a dónde nos llevará la tecnología y las tendencias que año con año van surgiendo” comentó Hendrick Aponte, Head of Platform Tiendanube México.