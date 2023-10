Solução da Topaz atende à nova resolução do Bacen de combate a fraudes

Por staff

30/10/2023

No dia 1º de novembro, entra em vigor a Resolução Conjunta nº 6 do Banco Central, que normatiza as regras e requisitos para o compartilhamento de dados e informações sobre indícios de fraudes entre instituições financeiras, instituições de pagamento e outras instituições autorizadas pelo Bacen (com exceção das administradoras de consórcio). Pensando neste cenário, a Topaz, empresa do Grupo Stefanini especializada em soluções financeiras e de mitigação de riscos operacionais e transacionais em canais digitais com sua solução Topaz OFD (Online Fraud Detection), expande sua atuação com o módulo Topaz Fraud Link, que permitirá às empresas se adequarem às normas de maneira rápida, segura e com ampla base de dados à disposição.

Ao possuir um histórico de praticamente 85% dos usuários que fazem transações financeiras e uma base com mais de 40 instituições, incluindo grandes bancos, instituições de pagamento, empresas de telecomunicações, corretoras de criptomoedas, programas de milhagem, entre outros, a Topaz se destaca por oferecer aos clientes todas as conformidades requeridas pela resolução e uma gama de mais 100 milhões de CPFs e 7 milhões de CNPJs para compartilhamento. Atualmente, por segundo, a empresa realiza mais 1.000 consultas de risco, oferecendo segurança, transparência e sigilo dos dados às verificações.

Com o módulo Topaz Fraud Link, o serviço ficará disponível para outras empresas que ainda estejam fazendo as adequações pontuadas pelo Bacen e que se beneficiarão da experiência de oito anos da companhia no setor, bem como de suas informações ativas. Em contrapartida, os clientes OFD terão a base de dados geral expandida com essas demais adições ao sistema.

Na prática, a resolução obriga as instituições a criarem bases de dados para facilitar o compartilhamento de informações sobre fraudes e golpes, assim como as tentativas. As empresas autorizadas que não se adequarem à normativa podem sofrer penalidades.

“A grande vantagem é que nossos produtos já estão um passo à frente. Faz parte de nossa rotina reforçar junto aos nossos clientes a visão de ecossistema, onde o processo de combate e prevenção a fraudes se beneficiará da permanente circulação e tratamento de informações reportadas. Desta forma, a atualização da solução Topaz Fraud Link já está disponível para as instituições que atendemos. Também pode ser adquirida por quem não é nosso cliente”, afirma Jorge Iglesias, CEO da Topaz.

Hoje, a Topaz é líder em prevenção à fraude, sendo que quatro dos cinco maiores bancos do Brasil são clientes da empresa. Para ampliar a oferta, a empresa também participa das conversas de interoperabilidade da norma com instituições fora de seu ecossistema. O benefício imediato da atuação neste formato é o compartilhamento de informações que visam proteger a sociedade no mundo digital. “Com uma visão ampla e centralizada de fraudes do sistema financeiro brasileiro, a Topaz está preparada para se adequar a mais uma resolução do Bacen. Nosso objetivo é sempre atuar de maneira colaborativa e preventiva para mitigar riscos”, complementa Iglesias.

Ver mais: Três dicas para um Customer Experience personalizado no varejo

Ver mais: Orys faz parceria para oferta e adoção de Workplace Google entre seus clientes

Ver mais: Muito além do relatório: Food service e varejo se beneficiam de ferramentas de Business Inteligence para tomada de decisões