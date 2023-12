Soluciones integradas e IA marcarán las tendencias de ciberseguridad en 2024

Por staff

27/12/2023

Palo Alto Networks, empresa de ciberseguridad, realizó un importante evento de fin de año a nivel nacional. La concurrida instancia se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental, y junto al equipo chileno de la empresa, se contó con la presencia de los principales partners y clientes.

El evento, que también fue acompañado de una premiación, tuvo participación de diversos gerentes, ingenieros informáticos, de sistemas y jefaturas de ecommerce, entre otros profesionales con una robusta experiencia en sus diversas industrias y líneas de negocio.

Durante el desarrollo de esta jornada, se revelaron importantes novedades a niveles económicos, así como cambios paradigmáticos para la escena del hacking y sus derivados.

Mejorando hacia un nuevo futuro

Una de las principales novedades es la eliminación de membresías básicas o convencionales, debido a que el mundo de la tecnología va a evolucionando, y los cibercriminales junto con ello. Esto se ve reflejado en la forma en que sistemas básicos de defensa para empresas quedan obsoletos frente a nuevas amenazas. Las nuevas asociaciones y leyes chilenas recalcan la importancia, tanto pública como privada, deque las compañías, empresas, y prácticamente, cualquier organismo que funcione de manera digital deben tener sus sistemas de ciberseguridad al día, actualizados con las últimas novedades.

Mauricio Rámirez, Country Manager de Palo Alto Networks Chile, comenta: “Es de suma importancia recalcar que aún existen empresas, compañías e instituciones que se dan cuenta que tuvieron una filtración, amenaza o hackeo de cualquier índole, hasta 6 meses después de ocurrido. Un hecho inaceptable en la actualidad para organizaciones que quieran tener al día su seguridad”.

Foco en Chile y en América Latina

Junto al análisis de la realidad actual en suelo nacional, y la postura frente al Cono Sur Americano, diversos expertos de la compañía anunciaron la creación y actualización de nuevas plataformas. Software innovadores únicos en el sector tendrán la posibilidad de impulsar los canales de comunicación, ventas, análisis operacionales, post venta, administración interna, externa, y con especial énfasis, llevar una asesoría y recopilación de metadatos. El uso de Inteligencia Artificial en tiempo real podría ser un aliado único en su clase, permitiendo incluso recopilar información de reclamos one on one, mejorando cada falla, defecto y déficit en forma personalizada a las necesidades de cada cliente.

“El hecho que hayamos tenido un crecimiento anual del 110%, en conjunto con tener a 80 del top 100 de empresas chilenas, no hace más que motivarnos a seguir mejorando para poder darle a cada cliente soluciones rápidas y de calidad. Palo Alto continúa desenvolviendo nuevos productos para avanzar en generar mayores capacidades de especialización para cada partner y cliente”, manifiesta Mauricio.

New Integral Friendly Platforms

Un gran punto a destacar de lo que se viene en este próximo 2024 es la capacidad única de Palo Alto para que todas sus soluciones adopten sistemas integrales, los cuales están potenciados con soluciones de tecnología compatibles con otras aplicaciones externas. La empresa líder global de cibereguridad apuesta para el 2024 por la transversalidad entre los diversos actores que componen la escena global.

En cuanto a la ceremonia de premiación 2023, las siguientes fueron las marcas/empresas/compañías premiadas por Palo Alto Networks.

Enterprise Partner of the Year 2023

-NEOSECURE SEK

Service Provider of the Year 2023

-ENTEL

Best Project NEW LOGO of the YEAR 2023

-NTT

SMD Partner of the YEAR 2023

-Infocorp

Best Project of the YEAR 2023

-NEOSECURE SEK

Best Cortex Partner of the Year 2023

-ENTEL

Ver más: Israel subvencionará planta de Intel

Ver más: HUAWEI MateBook D 16 2024: Así es la nueva PC portátil

Ver más: Company builder biotech busca científicos y emprendedores en Chile