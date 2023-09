Soluciones rápidas para arreglar y reparar archivos de vídeo MP4

13/09/2023

Recientemente, he descubierto que algunos de mis vídeos MP4 descargados se han corrompido. El audio funciona bien, pero el vídeo muestra una pantalla negra. ¿Cómo puedo reparar mis archivos?

MP4 es un formato contenedor multimedia digital que almacena vídeo, audio y metadatos, como subtítulos e imágenes fijas. Es un formato muy utilizado para descargar y transmitir vídeos.

A veces, estos archivos de vídeo se corrompe debido a diversas razones como la interrupción durante la transferencia, los sectores defectuosos en los medios de almacenamiento, la instrucción de virus, etc. Debido a esto, puede encontrar errores durante la reproducción de los vídeos o no son capaces de reproducir los archivos en absoluto.

En este blog, usted aprenderá las razones comunes que pueden conducir a la corrupción en los archivos de vídeo MP4 y algunas de las mejores maneras de reparar vídeos MP4 corruptos.

Causas comunes de la corrupción de archivos de vídeo MP4

Hay múltiples razones que pueden conducir a la corrupción en los vídeos MP4. Algunas razones comunes son:

– Descargar vídeos de una fuente de Internet poco fiable.

– Interrupción durante la descarga, transferencia o edición del archivo de vídeo.

– Un apagado incorrecto o brusco del PC puede dañar la estructura del archivo de vídeo.

– Las tarjetas SD, discos duros o USB que almacenan archivos MP4 tienen sectores defectuosos.

– Vídeo grabado con la cámara o el smartphone con poca batería o menos espacio de almacenamiento.

– Problema con la compresión de archivos de vídeo.

– Infección por virus o malware.

Soluciones para reparar archivos de vídeo MP4

Aquí hay algunas maneras mejores y fáciles que usted puede seguir para reparar archivos de vídeo MP4 corruptos.

Precaución: No trabaje con los archivos de vídeo MP4 originales. Haga una copia del archivo original y luego repararlo.

Reproduce el archivo MP4 en otro reproductor multimedia.

Intenta reproducir el archivo de vídeo MP4 en otro reproductor multimedia. Algunos reproductores multimedia populares que admiten MP4 son QuickTime Player, VLC Media Player, Windows Media Player, KMPlayer, etc.

Convertir archivos MP4 a otro formato de vídeo

La conversión de vídeo MP4 a otro formato como MOV o AVI puede solucionar el problema. Utiliza una herramienta de conversión de vídeo online como Any Video Converter, VEED.io, etc., o VLC Media Player para cambiar el formato de tus archivos de vídeo MP4. He aquí cómo convertir archivos de vídeo MP4 a otro formato de archivo utilizando VLC Player:

– Inicie VLC Player en su sistema.

en su sistema. – Vaya a Medios, seleccione Convertir o Guardar.

– Haga clic en Añadir archivos/flujos de entrada para insertar el archivo de vídeo MP4 que necesita ser reparado.

– Haga clic en el botón Convertir o Guardar .

. – En la ventana Convertir, elija un nombre de archivo y busque una ubicación en la opción de archivo de destino.

– Seleccione el códec de entrada deseado en la lista de perfiles.

– A continuación, haga clic en Iniciar para iniciar el proceso de conversión. Una vez hecho esto, compruebe si el vídeo MP4 corrupto se reproduce después de la conversión.

Reparar archivo MP4 utilizando la función de reparación de vídeo de VLC Player.

VLC Player tiene una función integrada para reparar archivos de vídeo AVI. Si usted tiene un archivo de vídeo dañado de cualquier otro formato como MP4, puede cambiar su extensión de archivo a AVI y luego utilizar esta función para solucionar el problema de vídeo. Pasos para reparar archivos de vídeo MP4 utilizando VLC:

– Haz clic con el botón derecho en el archivo de vídeo MP4 , selecciona Renombrar y cambia la extensión a . AVI . Pulsa la tecla Intro .

, selecciona y cambia la extensión a . . Pulsa la tecla . – Inicie VLC Player y haga clic en Herramientas > Preferencias.

– Vaya a Entrada o Codecs, seleccione Reparar siempre junto a la opción Archivos AVI dañados o incompletos y haga clic en Guardar.

– Ahora, intenta reproducir el archivo AVI convertido.

Descargar los códecs MP4 necesarios

Los códecs de audio/vídeo correctos son esenciales para reproducir un archivo de vídeo MP4 en cualquier reproductor multimedia. Sin códecs, el vídeo puede arrojar errores como ‘se requiere códec para reproducir este archivo’ o ‘el archivo de vídeo no se puede reproducir’. Por lo tanto, descargue el códec necesario para su archivo de vídeo MP4 de una fuente de confianza.

Reparar archivos MP4 con el software de reparación de vídeo

Si el archivo MP4 está gravemente dañado, utilice una herramienta de reparación de vídeo eficaz y robusta, como Stellar Repair for Video, para reparar su archivo. Esta herramienta repara vídeos MP4 corruptos, no reproducibles o dañados almacenados en discos duros, unidades SSD, tarjetas SD, tarjetas de memoria, unidades flash y otros medios de almacenamiento. El software es compatible con vídeos MP4 grabados con cámaras DSLR, cámaras Drone, CCTV o smartphones, etc.

Esta herramienta de reparación de vídeo utiliza algoritmos avanzados para arreglar el tartamudeo, pantalla en negro, entrecortado, fuera de sincronización, truncado, entrecortado, congelado, y otros problemas en archivos de vídeo. Puede reparar casi todos los formatos de archivo de vídeo populares, como MP4, MOV, FLV, WEBM, 3GP, etc. Veamos cómo utilizar esta herramienta de reparación de vídeo para reparar archivos MP4 corruptos:

– Descargue, instale y ejecute Stellar Repair for Video en su sistema Windows o Mac.

en su sistema Windows o Mac. – Haga clic en Añadir archivos para añadir los vídeos dañados.

– Haga clic en el botón Reparar para iniciar el proceso de reparación.

– Una vez finalizado el proceso de reparación, podrás ver la vista previa de los archivos de vídeo reparados.

n

– A continuación, haz clic en Guardar archivos reparados para buscar la ubicación donde guardar los vídeos reparados.

Conclusión

Si sus archivos de vídeo MP4 están dañados o corruptos, no hay necesidad de preocuparse. Sólo tienes que seguir los pasos de solución de problemas mencionados anteriormente para reparar los archivos de vídeo. Intente reparar los vídeos MP4 corruptos convirtiendo su formato de archivo, descargando el códec necesario o utilizando la función de reparación de vídeo de VLC Player. Sin embargo, la mejor manera es utilizar Stellar Repair for Video para reparar archivos de vídeo MP4 dañados, distorsionados, rotos y corruptos. Esta herramienta de reparación de vídeo MP4 es fácil de usar y puede reparar rápidamente varios archivos MP4 de una sola vez.

