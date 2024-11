Soluciones tecnológicas para una industria de seguros más ágil y eficiente

Por staff

13/11/2024

Por Valeria Rodriguez, Directora de Lyra

(Argentina) El sector de los seguros, ha experimentado en los últimos años una transformación significativa impulsada por la tecnología. La insurtech, como se le conoce a esta integración entre el mundo de los seguros y las nuevas tecnologías, está revolucionando la forma en que las aseguradoras interactúan con los clientes, gestionan sus operaciones y procesan los pagos. En Lyra, como líderes en la innovación de tecnología financiera, hemos sido testigos de primera mano de este cambio, y creemos que hay una transformación aún por venir, que permitirá crecer aún más ese ecosistema.

América Latina ha sido una de las regiones que ha experimentado un crecimiento exponencial en la adopción de tecnología en insurtech. Aunque para este año el panorama está enmarcado en un crecimiento menor de la industria, ya que la previsión de 2024, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), perteneciente a las Naciones Unidas, prevé un crecimiento del 2,1%, lo que supone un bajo crecimiento económico observado en comparación los últimos años. Es por ello que, en este contexto, encontrar nuevas fórmulas para dinamizar el crecimiento es crucial, sobre todo en lo que respecta a adoptar nuevas tecnologías y buenas prácticas. A medida que las Fintech y las insurtech unen fuerzas, los procesos tradicionales de los seguros han sido optimizados, desde la contratación de pólizas hasta la gestión de reclamos. Sin embargo, una de las áreas más relevantes, y que está marcando un antes y un después en la industria, es la digitalización y optimización de los pagos.

Hemos visto cómo la tecnología de pagos ha desempeñado un papel fundamental en la transformación del sector asegurador. En un mercado como América Latina, donde el uso de efectivo ha predominado durante décadas, la transición hacia métodos de pago digitales ha sido rápida, impulsada por la mayor penetración de teléfonos inteligentes y el aumento de la inclusión financiera. Los pagos recurrentes han emergido como una solución eficaz para las aseguradoras, facilitando la recaudación de primas de forma automática, sin fricciones para el usuario. Es allí donde la tecnología genera valor, en disponibilizar herramientas modernas con valor agregado para satisfacer demandas no resueltas de forma satisfactoria. Nosotros ofrecemos ante todo seguridad, pero también agilidad, conversión, conveniencia y experiencia, siempre pensando en nuestro cliente – las empresas – y el consumidor final – el cliente de nuestro cliente. La integración de tecnologías como Ciclopay en el ámbito de la recaudación de dinero marca un antes y un después para comercios y empresas que dependen de la recaudación automática y recurrente de pagos. Esta nueva etapa en la gestión de cobranzas no solo ofrece soluciones a las necesidades no resueltas de manera satisfactoria hasta ahora, sino que también abre el camino hacia una mayor eficiencia, seguridad y personalización en las transacciones financieras, ya que ésta solución de Lyra permite automatizar y optimizar el proceso de cobranza, reduciendo los costos operativos y alcanzar hasta un 95% de recuperación. Al simplificar el proceso de pago para el consumidor final, las empresas pueden experimentar un aumento en la puntualidad y la regularidad de los pagos, lo cual es fundamental para negocios basados en suscripciones o pagos recurrentes. Además, trabajamos con el mayor nivel de seguridad. Somos una compañía certificada PCI-DSS en la categoría más alta desde el año 2009 y EMVCo para ofrecer 3D secure y Token Requestor Provider para pasar al siguiente nivel en materia de tokenización.

La adopción de tecnología en el proceso de cobranza no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también se convierte en un poderoso aliado para aumentar las conversiones. Al ofrecer métodos de pago convenientes y seguros, las empresas pueden reducir las barreras para el consumidor final, incentivando la finalización de compras y suscripciones. La implementación de tecnología aplicada a los pagos y la recaudación de las empresas puede tener un impacto significativo en el impulso de las ventas y crecimiento de los negocios. A través de este servicio los clientes alcanzaron una conversión del 92% y una recuperación de incobrables del 98% en promedio.

Esta solución es sólo un reflejo del creciente interés por llevar soluciones innovadoras en el sector asegurador, que nunca ha sido tan accesible, seguro y flexible como lo es hoy, y estamos convencidos de que lo mejor aún está por venir.

