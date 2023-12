SONDA Panamá logra reducir más del 50% en las emisiones de gases de efecto invernadero

05/12/2023

SONDA, empresa de transformación digital en la región y que en Panamá gestiona el sistema de pago de transporte masivo urbano, continúa fortaleciendo sus iniciativas para lograr la neutralidad de carbono, manteniendo su enfoque en ser una empresa responsable y comprometida con la sostenibilidad ambiental. Desde el año 2021, la compañía ha iniciado un minucioso proceso para evaluar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), alcanzando hitos importantes en su progreso hacia prácticas más sostenibles.

Entre las acciones a destacar que ha realizado SONDA para ser más sostenible, está su incorporación al programa “Reduce Tu Huella Corporativo – Carbono y la Declaratoria Las 50 Primeras” siendo este un programa el cual galardona a aquellas organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en Panamá que culminaron satisfactoriamente la cuantificación y reporte de su huella de carbono durante la ejecución del programa.

Durante el año 2022, la compañía ha logrado una reducción significativa del 53.51% en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con respecto a su año base establecido en el 2019. En la cual han tomado medidas como cambios en flota vehicular, adecuaciones en programación de uso de aire acondicionado en oficinas centrales, concientización sobre el correcto uso de iluminación y electricidad, donde este logro resalta la efectividad de las iniciativas implementadas y la determinación de SONDA por contribuir positivamente al medio ambiente.

Con la mirada puesta en un futuro más sostenible, SONDA anuncia su próximo paso: la validación de su inventario de gases de efecto invernadero con la colaboración de la consultora experta TREEGACY. A través de esta colaboración, la compañía realizará una auditoría de sus mediciones, y completará el plan de acción comprometido con el programa Reduce Tu Huella Corporativo, de la mano de la consultora, donde esta medida no solo refleja el compromiso continuo de SONDA con la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también garantiza la precisión y fiabilidad de los datos relacionados con sus emisiones.

“En nuestra visión, la tecnología y la sostenibilidad van de la mano. Nuestro compromiso con la neutralidad de carbono no es solo una meta, es una responsabilidad. Buscamos innovar no solo en productos, sino en prácticas que reduzcan nuestro impacto ambiental” comentó Víctor Betancourt, Gerente General de SONDA en Panamá. “Como compañía nuestro objetivo es no solo reducir nuestra huella de carbono, sino también inspirar a otros actores del sector a unirse a este importante movimiento hacia un mundo más limpio y equilibrado para las generaciones futuras donde la tecnología sea sinónimo de progreso responsable y ecológico”.

Además, como parte de su compromiso con el medio ambiente, SONDA se propone compensar el 100% de sus emisiones para el presente año. Este ambicioso objetivo sitúa a SONDA como una de las primeras compañías carbono neutral de Panamá, reafirmando su compromiso y liderazgo en responsabilidad ambiental.

SONDA continuará trabajando incansablemente para innovar, reducir su huella ambiental y establecer nuevos estándares de sostenibilidad en la industria. La empresa espera inspirar a otras organizaciones a unirse a este movimiento donde en colectivo se pueda construir un mejor Panamá.

