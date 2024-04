Sony presenta ULT POWER SOUND, su nueva serie de productos de audio

12/04/2024

Sony anunció el lanzamiento de la serie ULT POWER SOUND,una nueva línea de productos de audio diseñada para hacerte sentir como si estuvieras en la primera fila de un recital. Su diseño y combinación tecnológica logran una serie de productos enfocados en satisfacer a los amantes de la música, debido a que ofrecen un sonido potente e intenso que hará vibrar tu corazón.

La nueva serie está compuesta por los auriculares ULT WEAR y los parlantes ULT TOWER 10, ULT FIELD 7 y ULT FIELD 1. Todos estos modelos incluyen el botón ULT, que ofrece una calidad de sonido especial, mejorando la música con uno o dos modos de sonidos diferentes.

Sony conecta con creadores y amantes de la música para crear emociones y experiencias auténticas para los fans dando prioridad a la perspectiva del artista, por lo cual la campaña “For The Music: Siempre por y para la música” se hace presente en línea con el lanzamiento de la serie ULT POWER SOUND.

Sony se ha asociado con el ganador de un premio GRAMMY y líder de varios rankings mundiales, Peso Pluma. “Realmente me emocionan el potente sonido y los bajos masivos de la serie ULT POWER SOUND”, comenta Peso. “Cómo músico, a la hora de crear mi música, dependo muchísimo de los sonidos graves; por ello siento que estos productos ofrecerán la mejor experiencia de audio para mis fanáticos y que no hay nada igual a ellos”. El artista se presentará en el marco de la campaña de marca de audio “For The Music” de Sony, enfocándose en la serie ULT POWER SOUND.

Auriculares ULT WEAR:

Los nuevos auriculares ULT WEAR, con sonido grave excepcional y tecnología de Cancelación de Ruido mejorada, permiten llevar un ambiente festivo a todas partes, gracias a los materiales seleccionados, configuración y diseño, que brindan comodidad y potencia para disfrutar al máximo la música.

Funciones clave de ULT WEAR:

Diseñados para ofrecer un sonido potente : Están equipados con el procesador integrado V1 de Sony, el mismo que encontramos en la galardonada serie de audífonos 1000X, y un controlador especialmente diseñado para la serie ULT POWER SOUND para ofrecer energía constante, bajos potentes y detalles nítidos.

: Están equipados con el procesador integrado de Sony, el mismo que encontramos en la galardonada serie de audífonos 1000X, y un controlador especialmente diseñado para la serie para ofrecer energía constante, bajos potentes y detalles nítidos. ULT POWER SOUND : Cuentan con un botón denominado ULT, que al presionarlo permite obtener un sonido potente y profundo. Con un toque ofrece un sonido profundo para las frecuencias bajas y con dos toques ofrece bajos potentes.

: Cuentan con un botón denominado que al presionarlo permite obtener un sonido potente y profundo. Con un toque ofrece un sonido profundo para las frecuencias bajas y con dos toques ofrece bajos potentes. Cancelación de ruido: Con la tecnología Dual Noise Sensor y el procesador integrado V1 , estos auriculares llevan la cancelación de ruido a otro nivel. Ahora realmente podés silenciar al mundo y disfrutar de tu propia fiesta, solo vos y tu música.

Con la tecnología y el procesador integrado , estos auriculares llevan la cancelación de ruido a otro nivel. Ahora realmente podés silenciar al mundo y disfrutar de tu propia fiesta, solo vos y tu música. Diseño confortable: Sus almohadillas suaves con más espacio alrededor de las orejas brindan comodidad y ofrecen un sonido potente de alta calidad. Tienen un diseño plegable e incluyen un estuche.

Sus almohadillas suaves con más espacio alrededor de las orejas brindan comodidad y ofrecen un sonido potente de alta calidad. Tienen un diseño plegable e incluyen un estuche. Uso diario: Tienen funciones, diseño y características únicas. Cuando te los quitas, el sensor permite pausar la música y luego reanudarla al volver a ponértelos. Se pueden emparejar a través de Bluetooth® con dos dispositivos al mismo tiempo.

Información sobre los parlantes de la línea ULT:

ULT TOWER 10: El poder del sonido de un estadio en vivo en tu casa

Convierte tu casa en un salón de fiestas con bajos masivos, las funciones 360° Party Sound, 360° Party Light y karaoke, gracias al micrófono inalámbrico incorporado. También, podés conectar el altavoz a tu televisor para mejorar el sonido de tus programas favoritos.

ULT FIELD 7: Llevá la fiesta a cualquier lado

Anima tu día y lleva bajos potentes y una iluminación expresiva a donde quiera que vayas. El modelo ULT FIELD 7 te permite llevar la fiesta a cualquier lugar gracias a su diseño resistente al agua y al polvo, además de la extensa duración de su batería para que puedas disfrutar de la fiesta por más tiempo. Además, permite conectar un micrófono para hacer karaoke.

ULT FIELD 1: Gran sonido. Tamaño compacto.

Llevá tus canciones favoritas a todas partes con los bajos mejorados del nuevo y compacto ULT FIELD 1. Equipado con una correa multidireccional para facilitar su uso, este pequeño parlante es resistente al agua, al polvo y a los golpes. Incluso cuenta con una batería de larga duración.

Pensamos en la sustentabilidadLa serie ULT Power Sound no solo está diseñada para ofrecer un sonido potente, sino que también fue creada pensando en el medio ambiente. Los productos utilizan plástico reciclado. Esto refleja el compromiso de Sony respecto a la reducción del impacto ambiental de sus productos y prácticas.

