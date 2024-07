Sony te invita a descubrir sus nuevos lanzamientos para creadores de contenido

17/07/2024

(Argentina) Sony presenta la nueva ZV-E10M2, la segunda generación de la cámara ZV-E10 sin espejo más vendida del mercado. El modelo original ZV-E10 es una cámara APS-C básica de la serie ZV de Sony, diseñada para ofrecer simplicidad, compactibilidad y versatilidad a todos los creadores de contenido. Esta nueva versión conserva las características favoritas de los creadores, como Creative Looks, Product Showcase Setting y Background Defocus, además de incorporar una pantalla plegable de ángulo variable y un diseño más sofisticado y fácil de usar.

Este lanzamiento también incluye el lente SELP 16502, un zoom electrónico compacto de formato APS-C que estará disponible en forma individual o como parte de un kit para la cámara ZV-E10M2. Es liviano y ofrece funciones de enfoque automático (AF) y captura de vídeo mejoradas en comparación con el modelo anterior.

En comparación con su predecesora, la cámara ZV-E10M2 presenta un sensor CMOS Exmor de 26 megapíxeles y el motor de procesamiento BIONZ XR de Sony. Sus mejoras incluyen funciones avanzadas de enfoque automático y captura de video, la función Cinematic Vlog Setting , una interfaz de usuario en formato vertical, batería serie Z de gran capacidad y mejor conectividad para transmisiones en vivo y transferencias de datos. Además, la cámara es compacta y liviana, con un peso de aproximadamente 377 gramos.

“En Sony estamos comprometidos en seguir innovando y produciendo herramientas que les facilite a los creadores de contenido compartir su visión fotográfica con el mundo”, comentó Ángelo Marconi, Gerente Regional de la categoría Digital Imaging de Sony. “La cámara ZV-E10M2 y su capacidad de grabar en 10-bit en 4:2:2, 4K a 60p y transmisión en vivo por wifi, junto a la extrema facilidad de uso, como la nueva interfaz que gira automáticamente de posición horizontal a vertical para capturar todo desde cualquier ángulo, hacen que sea la herramienta definitiva para los creadores de contenido”

Captura de fotos y videos con un estilo único.

La cámara ZV-E10M2 incorpora dos funciones clave diseñadas para crear contenido premium directamente desde la cámara: Creative Looks y Cinematic Vlog Setting. Al grabar videos y capturar fotografías, los usuarios pueden mejorar de forma instantánea sus imágenes al seleccionar alguna de las diez opciones de la función Creative Look: Standard (ST) (estándar), Portrait (PT) (retrato), Neutral (NT) (neutro), Vivid (VV) (vívido), Vivid 2 (VV2) (vívido 2), Film (FL) (película), Instant (IN) (instantáneo), Soft Highkey (SH) (clave alta suave), Black & White (BW) (blanco y negro) y Sepia (SE) (sepia). Cada uno de estos aspectos puede ser personalizado y editado con ocho parámetros diferentes, ayudando a los creadores a mejorar su contenido. Una vez personalizado, el creador puede guardar hasta seis estilos personalizados directamente en la cámara para volver a utilizarlos fácilmente.

Por otro lado, la función Cinematic Vlog Setting permite ajustar automáticamente la relación de aspecto, velocidad de cuadros y velocidad de transición de AF. También ofrece cinco aspectos (“Looks”) como S-Cinetone para mejorar los tonos de piel, y cuatro estados de ánimo “Moods” que enfatizan colores específicos, brindando amplias opciones creativas.

Funciones adicionales para facilitar la creación de contenido

Entre sus funciones adicionales, la cámara incluye el modo Product Showcase Setting, ideal para grabar videos de demostración de productos con transiciones suaves entre el producto y la persona que está presentando. También cuenta con la función Face Priority Auto-Exposure, que detecta rostros y ajusta automáticamente la exposición para optimizar el brillo facial en diferentes condiciones de iluminación. Además, incorpora un protector de viento para reducir el ruido en entornos ventosos.

Diseños que tienen en cuenta el respeto por el medio ambiente

La estructura de la cámara ZV-E10M2 contiene materiales reciclados, incluyendo SORPLAS , para reducir el impacto ambiental sin perder funcionalidad. Su caja también está hecha con papel reciclado exclusivo de Sony, que combina bambú, fibra de caña de azúcar y papel reciclado. En los últimos 11 años, Sony ha reemplazado 395 toneladas de plástico virgen por plástico reciclado en sus cámaras y videocámaras.

Características principales del lente nuevo y versátil SELP 16502

El lente SELP 16502, el 75° modelo de montura E de Sony, es el complemento ideal para la cámara ZV-E10M2 gracias a su tamaño compacto y rango versátil (equivalente a 24-75 mm en full-frame). Su diseño óptico incluye cuatro elementos asféricos y un elemento ED (dispersión ultra baja), ofreciendo alta resolución. Con una distancia mínima de enfoque de 0.25 m (gran angular), 0.30 m (telefoto), y una ampliación máxima de 0.215x, es perfecto para primeros planos. Se retrae a 31.3 mm cuando la cámara se apaga y pesa solo 107 gramos, lo cual lo hace ideal para grabaciones largas.

El SELP 16502 cuenta con un suave zoom electrónico, con la función enfoque automático (AF) disponible durante el zoom y sistema de estabilización integrado , que minimiza el desenfoque. Asimismo, incluye la función Breathing Compensation que asegura videos estables al hacer foco.

