Sophi.io da la bienvenida a Global News como su más reciente cliente

Por staff

13/07/2022

TORONTO, July 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Global News, una de las principales organizaciones noticiosas de Canadá, seleccionó a Sophi.io , una plataforma de automatización, optimización y previsión activada por IA desarrollada por The Globe y Mail, para automatizar la conservación de contenido de su sitio web. Siguiendo su fuerte valor de innovación, Global News utilizará Sophi Site Automation para colocar contenido digital de forma autónoma en su sitio web.

Global News es extremadamente innovadora en su enfoque hacia la cultura y trabajó intensamente con Sophi para impulsar el cambio cultural en tal medida que su equipo editorial aprecia el valor de traer la IA a la sala de prensa y espera con gran expectación trabajar con esta nueva tecnología.

Sophi Site Automation analiza todo su contenido, de vídeo a texto, y selecciona cada parte de contenido para colocar el contenido más valioso en los lugares más valiosos de sus propiedades digitales con el fin de garantizar que su contenido les ayude a alcanzar sus objetivos de negocios.

Sonia Verma, editora en jefe de Global News, dijo: “Nuestro equipo editorial innovador y basado en datos mantiene la expectativa de trabajar estrechamente con Sophi para traer la automatización a nuestra sala de prensa e impulsar decisiones poderosas que nos ayudarán a servir mejor a nuestras audiencias”.

Gabe Gonda, vicepresidente de Sophi.io, comentó: “Global News, una de las empresas de noticias e información preeminentes de Canadá, es una adición fenomenal a nuestra clientela. Estamos muy contentos de ayudarlos a unir su alto nivel de talento con tecnología de ML de vanguardia que ayudará a impulsar resultados de negocios significativos”.

Acerca de Global News

Global News ofrece a los canadienses de costa a costa una serie de noticias e información, desde noticias de última hora en su comunidad hasta contenido profundo y atractivo que pone las cuestiones complejas mundiales en perspectiva. Global News mantiene su compromiso de servir a las audiencias con una cobertura noticiosa basada en hechos, amplia y precisa. Los canadienses pueden recurrir a Global News como una fuente confiable de información televisiva, radial y en línea, incluyendo el noticiero principal, Global National y los noticieros locales diarios en todo el país. Global News es una red de Corus Entertainment.

Acerca de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenido a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Es un conjunto de soluciones de automatización, optimización y previsión activadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático que incluyen Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls y Sophi for First Party Data. Sophi también optimiza el diseño automatizado con un solo clic de publicaciones impresas sin plantillas. Sophi está diseñado para mejorar las métricas más importantes para su empresa, como retención y adquisición de suscriptores, compromiso, actualidad, frecuencia y volumen.

Comuníquese con nosotros: Jamie Rubenovitch Directora de Marketing, Sophi.io, The Globe and Mail jrubenovitch@globeandmail.com 416-585-3355

