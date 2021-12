Sophi.io galardonado en los Premios Mundiales de Medios Digitales 2021 de WAN-IFRA

Por staff

02/12/2021

Sophi Dynamic Paywall gana premio mundial a la Mejor Estrategia de Medios Pagados

TORONTO, Dec. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io , el mecanismo de automatización, optimización y previsión basado en inteligencia artificial de The Globe and Mail, ganó el Premio Mundial de Medios Digitales 2021 de WAN-IFRA en la categoría de Mejor Estrategia de Medios Pagados para Sophi Dynamic Paywall, su mecanismo de paywall personalizado en tiempo real que analiza las características de contenido y el comportamiento del usuario para determinar cuando solicitar dinero o una dirección de correo electrónico al lector y cuando dejarlo tranquilo.

Los jueces seleccionaron por unanimidad a Sophi Dynamic Paywall como el ganador, uno de los jueces comentó: “Lo que hizo Globe and Mail es vanguardista y lo que más aprecio es que el nuevo sistema fue comprobado permanentemente con el paypall antiguo por lo que los resultados son realmente sostenibles”.

Los Premios Mundiales de Medios Digitales de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) son la competencia global de medios digitales de la industria de medios de comunicación. Los ganadores en todo el mundo son seleccionados entre los ganadores de los Premios de Medios Digitales regionales en África, Asia, Europa, Latinoamérica, Medio Oriente, Norteamérica y Asia del Sur, que ofrecen a los editores de noticias una muestra de innovación de las mejores prácticas en publicación en todo el mundo. Los premios reconocen y celebran lo mejor de los medios digitales.

“Sophi Dynamic Paywall ha sido crucial para impulsar los ingresos de los lectores en The Globe and Mail”, dijo Phillip Crawley, editor y director ejecutivo de The Globe and Mail. “Espero compartir más historias sobre cómo los otros clientes de Sophi observan grandes resultados con nuestra tecnología impulsada por IA”.

Sophi es un sistema de inteligencia artificial que ayuda a los editores a identificar su contenido más valioso y aprovecharlo para lograr los principales objetivos de negocios. El conjunto de herramientas Sophi también consiste en Sophi Site Automation, que selecciona contenido de forma autónoma en todas las propiedades digitales de un editor, y Sophi Content Paywall, que usa modelos complejos de procesamiento de lenguaje natural para analizar cada contenido y seleccionar artículos para colocarlos frente o detrás de un paywall rígido, maximizando el valor de la oportunidad de ingresos de suscripción y los ingresos de publicidad para los editores.

Los editores de cinco continentes ahora utilizan la tecnología AI y ML de Sophi para empoderar decisiones de paywall, automatización de sitios web y automatización de impresión.

Acerca de Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenidos a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Es un conjunto de herramientas alimentadas por IA que incluye Sophi Site Automation y Sophi for Paywalls. Sophi está diseñado para mejorar las métricas más importantes para su empresa, como retención y adquisición de suscriptores, participación, actualidad, frecuencia y volumen. Sophi también optimiza el diseño automatizado de publicaciones impresas y ePapers.

