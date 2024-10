Sophos adquiere Secureworks para fortalecer la ciberseguridad

29/10/2024

(México) Sophos y Secureworks empresas que ofrecen soluciones innovadoras de ciberseguridad, anunciaron un acuerdo definitivo para que Sophos adquiera Secureworks en una transacción completamente en efectivo, valorada en aproximadamente $859 millones de dólares.

Sophos cuenta con el respaldo de Thoma Bravo, una firma líder de inversión en software.La experiencia y reputación de Sophos como proveedor líder de servicios de seguridad gestionados y productos de seguridad de extremo a extremo, combinada con la experiencia en operaciones de seguridad de Secureworks transformada en la plataforma Taegis, se espera que impulse aún más la entrega de soluciones avanzadas de MDR y XDR complementarias para el beneficio de su base global de clientes.

Juntas, ambas empresas ayudarán a fortalecer la resiliencia y la postura de seguridad de organizaciones de cualquier tamaño mediante una combinación de controles de seguridad, inteligencia artificial, inteligencia de amenazas de clase mundial y equipos con décadas de experiencia en ciberseguridad.

Sophos espera integrar las soluciones de ambas compañías en un portafolio de seguridad más amplio y fuerte, beneficiando a clientes pequeños, medianos y grandes. Esto incluye la expansión del portafolio actual de Sophos con nuevas ofertas como la detección y respuesta de identidad (ITDR), capacidades de SIEM de nueva generación, seguridad en tecnología operativa (OT) y una mayor priorización de riesgos de vulnerabilidades.

Como organizaciones centradas en los socios, la combinación de Sophos y Secureworks permitirá a la compañía combinada expandir su presencia en el mercado, crear mayor valor dentro del canal y fortalecer la comunidad de seguridad en general. “Secureworks ofrece una solución innovadora y líder en el mercado con su plataforma Taegis XDR. Combinado con nuestras soluciones de seguridad y liderazgo en la industria de MDR, fortaleceremos nuestra posición colectiva en el mercado y proporcionaremos mejores resultados a organizaciones de todos los tamaños a nivel global”, dijo Joe Levy, CEO de Sophos. “La reconocida experiencia de Secureworks en ciberseguridad se alinea perfectamente con nuestra misión de proteger a las empresas del cibercrimen mediante la entrega de productos y servicios poderosos e intuitivos. Esta adquisición representa un paso significativo hacia nuestro compromiso de construir un futuro digital más seguro para todos”.

El riesgo cibernético sigue en aumento, impulsado por un ecosistema criminal desenfrenado y presiones geopolíticas globales. Combinadas, Sophos y Secureworks comparten una larga trayectoria en inteligencia de amenazas, operaciones de seguridad, respuesta a incidentes y capacidades innovadoras de productos de seguridad que ayudan a las organizaciones a derrotar a estos adversarios.“Nuestra misión en Secureworks siempre ha sido asegurar el progreso humano.

El portafolio de Sophos de soluciones líderes en seguridad de endpoints, nube y redes, combinado con nuestra detección y respuesta gestionada impulsada por XDR, es exactamente lo que las organizaciones buscan para fortalecer su postura de seguridad y, juntos, revertir la tendencia en contra de los adversarios”, dijo Wendy Thomas, CEO de Secureworks. “Como tanto Joe como yo creemos, esta transacción fortalecerá nuestra oferta al mercado con la escala global, experiencia y reputación de Sophos”.

Detalles de la transacción

Según los términos del acuerdo, Sophos adquirirá Secureworks en una transacción completamente en efectivo valorada en $859 millones de dólares. Los accionistas de Secureworks, incluidos Dell Technologies (NYSE: DELL), recibirán $8.50 dólares por acción en efectivo. Esto representa una prima del 28% sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) no afectado de los últimos 90 días. Se espera que la transacción se cierre a principios de 2025, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Información adicional sobre este anuncio se puede encontrar en el Formulario 8-K presentado por Secureworks ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) el 21 de octubre de 2024.Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal de Sophos, mientras que Goldman Sachs & Co. LLC., Barclays, BofA Securities, HSBC Securities (USA) Inc. y UBS Investment Bank actúan como asesores financieros y proporcionan financiamiento de deuda para la transacción. Piper Sandler & Company y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como asesores financieros de Secureworks y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como asesores legales.

