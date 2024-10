SoundThinking amplía la cobertura de ShotSpotter en Montevideo, Uruguay y duplica su área de cobertura

Por staff

21/10/2024

Resumen: SoundThinking, Inc. ha anunciado hoy un acuerdo de tres años con el Ministerio del Interior de Uruguay para duplicar la cobertura de ShotSpotter en Montevideo, lo que incrementará el alcance de su sistema de detección de disparos en 12 kilómetros cuadrados adicionales.

BOSTON, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — SoundThinking, Inc. (Nasdaq: SSTI), proveedor líder de tecnología de seguridad pública, ha anunciado hoy una importante ampliación de su sistema de detección de disparos ShotSpotter en Montevideo (Uruguay). El Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay ha firmado un contrato de tres años para ampliar la cobertura de ShotSpotter en 12 kilómetros cuadrados, lo que significa duplicar su radio de acción actual en la capital.

Esta ampliación se basa en el éxito del despliegue inicial de ShotSpotter en Montevideo y subraya la confianza del Ministerio en la capacidad que ShotSpotter ha demostrado para mejorar la seguridad pública y salvar vidas. Desde su despliegue inicial en diciembre de 2023, ShotSpotter se ha convertido en un componente vital de la estrategia integral de Uruguay para hacer frente a la violencia armada, lo que ha motivado la decisión de ampliar la cobertura.

“Estamos muy contentos de ampliar nuestra colaboración con SoundThinking para seguir mejorando la seguridad pública en Montevideo”, declaró Nicolás Martinelli, Ministro del Interior de Uruguay. “ShotSpotter ha dado resultados positivos desde su despliegue inicial, y creemos que esta ampliación fortalecerá nuestra capacidad de proteger a nuestros ciudadanos en las comunidades que resultan afectadas de maneras similares por la violencia armada”.

La ampliación del contrato no solo pone de relieve el éxito de la implementación inicial en Uruguay, sino que también refleja el creciente impulso que está teniendo SoundThinking a escala internacional. Cabe destacar que se ha lanzado una versión localizada al español de la región de la aplicación ShotSpotter InSight, lo que sienta las bases para otros mercados hispanohablantes.

“Estamos muy contentos de profundizar nuestra colaboración con el Ministerio del Interior de Uruguay y de ver una mayor implementación de ShotSpotter en Montevideo”, dijo Ralph Clark, CEO de SoundThinking. “Esta ampliación demuestra el compromiso que tenemos y que compartimos de llevar más seguridad a las ciudades y salvar vidas. También marca otro hito importante en el crecimiento de SoundThinking en toda América Latina, una región que confía en nuestra tecnología avanzada para hacer frente a los desafíos más cruciales de la seguridad pública”.

Para obtener más información sobre la gama completa de tecnologías para seguridad pública de SoundThinking, visite www.SoundThinking.com.



Declaración de puerto seguro

