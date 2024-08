Stanford: Un 66% de las personas creen que la IA afectará sus vidas en forma dramática

Por staff

31/08/2024

(Argentina) Durante el 10° Congreso Argentino de Recursos Humanos organizado por Work Tec, que se llevó a cabo en el complejo Golden Center el 29 de agosto, la autora de El Desafío Digital, María Laura García, expuso su visión sobre el uso responsable de la IA en el marco de este evento que tuvo como objetivo develar las principales tendencias para profesionales, principalmente del área de Capital Humano, de las principales empresas del país.

“Lo primero que debemos hacer es entender que la Inteligencia Artificial en sí misma no es ni buena ni mala, sino que es una herramienta que puede tener un impacto positivo o negativo según cómo se la utilice. Por lo tanto, lo que se necesita es entenderla a fondo y educar para que su uso no sea solamente eficaz, sino que también sea ético y no afecte nuestro comportamiento o si lo hace sea de forma consciente”, expresó la fundadora de GlobalNews Group, durante su charla titulada “Riesgos, temores y el uso responsable de la IA. Gobernanza e implicaciones éticas de la tecnología”.

Según la especialista en comunicación, vivimos en un mundo cada día más permeado por la tecnología. Aunque los avances aún están muy lejos de ofrecer una alternativa real al liderazgo humano dado que hay aristas como el sentido común, conocimiento táctico, impactos personales o la conciencia que son muy importantes para generar un vínculo laboral exitoso dado que no sustituye a la interacción humana.

Esto mismo sucede, por ejemplo, cuando nos vinculamos a herramientas tecnológicas como ChatGPT ya que si bien elimina barreras lingüísticas, de acceso a la información o de comunicación también debemos recordar que esta tecnología no tiene emociones, no experimenta en el mundo físico, tampoco sustituye a la interacción humana ni es infalible dado que puede tener desde alucinaciones, pasando por desinformación o incluso una base errónea que genera que la información no sea correcta.

La dueña de la mayor empresa de medición de las comunicaciones y monitoreo de medios de América Latina compartió también algunos de sus conocimientos adquiridos, tras haber finalizado el Programa de Escalamiento de Negocios de Stanford: “Según el último Reporte Anual de La Universidad de Stanford sobre la Inteligencia Artificial, un 66% de las personas cree que la Inteligencia Artificial afectará sus vidas -en forma dramática- en los próximos 3 a 5 años, mientras que el año pasado este porcentaje era del 60%. Además, según se desprende del informe, más de la mitad de los encuestados manifestó nerviosismo frente a los productos y servicios de la IA”.

Además, desde la perspectiva de María Laura García, la responsabilidad está en todos los actores del sector como empresas, gobiernos, organismos reguladores y usuarios, ya que todos los involucrados deben adquirir el conocimiento necesario para usar las nuevas herramientas tecnológicas, especialmente las de IA Generativas, para entender sus alcances y riesgos al momento de utilizarla como pueden ser peligros de afectar la privacidad, desinformación, problemas con derechos de autor, seguridad de los datos y/o del modelo, sesgos y también cuestiones éticas

A este hábito se lo conoce como alfabetización digital, y dentro de la misma se encuentra la informativa que es la que nos permite desarrollar pensamiento crítico. En un mundo en el que la información es consumida casi en su totalidad en forma digital, es tan importante que, según detalló María Laura García, a partir del año próximo será obligatoria enseñarla en el Estado de California y en todos los niveles escolares.

Espacio para especialistas de RRHH

El Congreso Argentino de Recursos Humanos,organizado por Work Tec Argentina, es un evento anual diagramado para que expertos del área de Capital Humano puedan reunirse para conocer sobre nuevas tendencias y estrategias relacionadas con el sector haciendo especial foco en la Innovación para transformar organizaciones, herramientas o técnicas de liderazgo y habilidades para liderar de manera exitosa a los equipos de trabajo.

Este año las palabras de apertura estuvieron a cargo de Laura Renovales (Consultora Asociada en Whalecom) quién -a su vez- fue moderadora del Congreso. Por su parte, entre los oradores se incluyeron directivos de empresas, instituciones y diversos especialistas, en su mayoría relacionados con RRHH.

Speakers:

Leandro Cazorla – CEO de Adecco Argentina y Uruguay | Presidente de la CAPE – Cámara de Agencias Privadas de Empleo.

– CEO de Adecco Argentina y Uruguay | Presidente de la CAPE – Cámara de Agencias Privadas de Empleo. Natalia De Vita – Mentora en Desarrollo de Carrera I Coach Ejecutiva y de Liderazgo I Psicóloga I Docente I Keynote Speaker I Mujeres Líderes.

– Mentora en Desarrollo de Carrera I Coach Ejecutiva y de Liderazgo I Psicóloga I Docente I Keynote Speaker I Mujeres Líderes. Ximena Gauto Acosta – Coach en Agile Cooking – Facilitadora- Coach de agilidad empresarial –

– Coach en Agile Cooking – Facilitadora- Coach de agilidad empresarial – Damián Lozano -Gerente de Marketing de Nubi

-Gerente de Marketing de Nubi María Marcela Angeli – Directora en Willis Towers Watson

– Directora en Willis Towers Watson Javier Calzolari – LinkedIn Top Voice + HR Tech Influencer | Fundador de Humanos Reales

– LinkedIn Top Voice + HR Tech Influencer | Fundador de Humanos Reales Diego Ledesma– Especialista en liderazgo ágil, cultura organizacional, bienestar y transformación digital | Coach Ejecutivo | Chief Happiness Officer |

Otro punto destacado del evento fue que la EXPO RRHH contó con stands de las 40 empresas (como Nubi, Adecco, Bumeran, Randstad, entre muchas otras) que estuvieron presentes durante la jornada, lo que brindó a los asistentes la posibilidad de networking con colegas y conocer nuevos proveedores de servicios, en especial, de Capital Humano.

