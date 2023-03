Startup aplica inteligencia artificial para la polinización de los cultivos

Por staff

23/03/2023

The Earth Says, la startup que aplica inteligencia artificial (IA) en el manejo de abejas llega a México y planea posicionarse en Estados Unidos para 2024, informó su Co-Fundador y CEO, Esteban Vásquez.

En los últimos años, 50% de las abejas del mundo han muerto, en gran parte por el cambio climático acelerado. Esto es alarmante, ya que en consecuencia disminuye la flora y fauna y con ello, la cadena alimenticia para el ser humano.

Vásquez explicó que entre las tareas principales de las abejas, no solo está la producción de miel, sino la polinización de los cultivos que alimentan a todo el mundo. “El 75 por ciento de los alimentos que nosotros consumimos dependen directa o indirectamente de los polinizadores”, aseguró.

Es por eso que en 2019 los biotecnólogos Esteban Vásquez (CEO), Alonso Espinoza (CTO) y Mario Fuenzalida (COO), y el ingeniero comercial Diego Baesler (CFO), fundaron The Earth Says (La Tierra Dice), la cual a través de la IA contribuye a la tasa de supervivencia de las abejas, optimiza los procesos de polinización y aumenta los rendimientos agrícolas.

Tecnología en la agricultura

El equipo desarrolló Bee TES-T, un sistema de revisión y análisis de colmenas a través de un software que utiliza imágenes térmicas de estas, que permite evaluar cada una de las colmenas que llega al campo en función de su población y así conocer cuánto están aportando al proceso de polinización.

“Nosotros comprendemos las necesidades de los apicultores y agricultores, trabajamos con servicio de evaluación de colmenas y certificamos la calidad de estas mediante nuestra tecnología. Actualmente llevamos evaluadas más de 20 mil colmenas y cerca del 40 por ciento son mejorables”, señaló Vásquez.

Por su parte, Diego Baesler, CFO de The Earth Says, dijo que los productores desconocen la calidad de las colmenas y muchas veces pagan sin saber si estas funcionan. “Nosotros hacemos la auditoría los primeros dos días de polinización para evaluar si tienen que reemplazarlas, poner mayor cantidad o cómo mejorar la colmena”, comentó.

Además del servicio de auditoría para los que ya tienen panales, mencionó que ahora cuentan con arriendo de colmenas certificadas a productores agrícolas. Añadió: “A finales del año pasado creamos una plataforma para el arriendo de colmenas certificadas previamente con Bee TES-T, por lo que ahora los apicultores pueden ofrecer colmenas certificadas y los productores saber la calidad de las colmenas que están contratando”.

Proyectos a futuro

Baesler resaltó que entre los objetivos se espera tener una mirada más internacional. Agregó que, “en 2021 The Earth Says se integró a The Ganesha Lab, aceleradora global de startups con base biotecnológica, quienes nos han ayudado a apuntar a mercados como México, Perú y se espera ingresar el próximo año a Estados Unidos”.

“Desde que entramos al Programa de Aceleramiento de The Ganesha Lab se triplicó la cantidad de hectáreas en las que hemos aplicado nuestro servicio”, expuso.

Anunció que este año esperan cerrar con mil hectáreas en México, en estados como Baja California, Michoacán, Jalisco, Sonora y Durango, entre otros, con cultivos como aguacate, arándanos y semilleros, y a nivel global con 5 mil hectáreas”.

Finalmente, Baesler proyecta que a futuro esta tecnología se pueda utilizar en todo el mundo, así como descubrir nuevas tecnologías que contribuyan a la producción de alimentos de manera sustentable.