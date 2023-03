Startup de mudanzas y fletes, lanza su versión B2B

Por staff

06/03/2023

Fletalo, la startup que nació en 2020 para hacer más transparente y simple el servicio de mudanzas y transporte de bultos pesados, anuncia el lanzamiento de su división B2B (o business to business), mediante la cual ya comenzó a dar soluciones de fletes a diferentes empresas que requieren de logística no planificada.

A través de su experiencia, en los primeros años, los creadores de Fletalo pudieron comprobar que, en paralelo con los requerimientos de transporte y logística de consumidores finales, había muchas compañías que demandaban soluciones rápidas, transparentes y de grandes cantidades de viajes para sus requisitos de logística de último momento o no planificada.

De esa manera, lo que comenzó como una atención puntual para algunas empresas, como fue el caso de Carnicerías RES y su necesidad de trasladar grupos electrógenos por cortes de luz en verano, se convirtió en un servicio nuevo de la plataforma, que pronto tendrá una nueva página web, donde se podrá visualizar.

Junto a RES, ya son varias las compañías que comenzaron a utilizar la prestación de Fletalo. Tal es el caso de distintas empresas que se ocupan del reparto de paquetería para e-commerce, tanto en entregas de next-day como same-day (Flex) que se venden a través de Mercado Libre, u otras plataformas online, además de cubrir picos de demanda logística en eventos como Hot Sale o Cyber Monday. Fletalo además está desarrollando distintos rubros, como el autopartista (proveedores de terminales automotrices) y materiales de construcción.

“La experiencia de estos primeros años nos mostró que existe una fuerte demanda de fletes, por parte de empresas de rubros diversos, para logística no planificada. De hecho, existen diferentes informes que dan cuenta de esta logística como uno de los puntos por reforzar en las empresas de e-commerce, para poder seguir creciendo. Gracias a que ya contamos con una base de más de 1000 fleteros, un sistema online y transparente y know how en el rubro, entendimos que era el momento de lanzar formalmente este servico”, señaló Geardo Soto, CEO de Fletalo.

Fletalo fue creada durante 2020 por tres emprendedores: Nicanor Estrada, Andrés Grosso y Gerardo Soto. Ellos coincidieron en que había que desarrollar un servicio que resolviera de manera sencilla y económica el transporte de bultos pesados y las mudanzas, temas que suelen generar dificultades y estrés, con la posibilidad de cotizar y contratar en el momento, y contando con datos del chofer a cargo del servicio.

En 2021 fue elegida, entre 570 pre-inscriptas, como una de las 20 startups de la región, para recibir capacitación de “BID ao Cubo”, una iniciativa para integrar el ecosistema de startups del continente para la inmersión en el mercado brasileño. Y previo a eso, fue seleccionada por Google for Startups, un programa del gigante de la tecnología que brinda respaldo y mentoreo a diversos emprendimientos de la región, donde se presentaron más de 300 proyectos.