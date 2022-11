Startup lanza una app que puede identificar enfermedades cutáneas a partir de una foto

Por staff

11/11/2022

Según la OMS, las enfermedades cutáneas se encuentran actualmente entre las diez razones más frecuentes para acudir al médico. En todo el mundo, casi 2,000 millones de personas sufren diversos problemas cutáneos. Sin embargo, alrededor del 30% de los problemas cutáneos que requieren tratamiento médico se diagnostican demasiado tarde o no se diagnostican en absoluto. Una startup holandesa ha lanzado una aplicación móvil Skinive que permite analizar de forma gratuita las anomalías cutáneas a partir de fotos y evaluar inmediatamente si son peligrosas o no, y si hay motivo para pedir cita para un examen adicional con un médico. Melanoma, acné, verrugas, lunares, papilomas, herpes, dermatitis, eczema, psoriasis y mucho más: la red neuronal puede identificar más de 50 afecciones cutáneas.

La aplicación está diseñada para enseñar a las personas a cuidar no sólo de su belleza exterior, sino también de la salud de su piel. El equipo destaca la importancia del diagnóstico precoz y cómo la tecnología moderna lo hace sencillo y accesible para todos. Por eso Skinive ha tomado la iniciativa de realizar autoexámenes semanales de la piel en todo el cuerpo y registrar cualquier cambio. Y la aplicación móvil le permitirá hacer una evaluación del riesgo de enfermedad a partir de una foto.

– La gente no tiene la costumbre de realizar autoexámenes de la piel, suele posponer la cita al médico y no puede evaluar los riesgos por sí misma. Nuestro desarrollo permite examinar la piel las 24 horas del día y obtener resultados instantáneos sobre posibles enfermedades con una precisión muy alta. Y todo lo que necesita es un teléfono inteligente”, dice Kirill Sokol, Fundador/Girector General de Skinive. – Es importante entender que Skinive no hace diagnósticos, sino que evalúa el nivel de riesgo e indica la probabilidad de enfermedad. Nuestro objetivo es enseñar a la gente a cuidar la salud de su piel, y debería ser un hábito tan bueno como lavarse los dientes. Cuanto antes se detecte un problema, más exitoso y económico será el tratamiento.

Antes de lanzar Skinive para las masas, los desarrolladores pasaron varios años recopilando una de las mayores bases de datos del mundo, entrenando algoritmos de inteligencia artificial para reconocer los problemas cutáneos a partir de fotos, mientras su eficacia era probada por médicos de atención primaria, dermatólogos y cosmetólogos. Se han analizado más de 650,000 patologías cutáneas diferentes y se han identificado decenas de miles de enfermedades, como el melanoma y otras formas de cáncer cutáneo. Tras su uso en la consulta, los médicos han calificado el rendimiento de Skinive como alto y muy alto. En la actualidad, el grado de precisión de la aplicación para examinar las formaciones cutáneas es de hasta el 95%, lo que es comparable al de un dermatólogo profesional.

Gracias al reconocimiento de la comunidad médica profesional, los creadores han logrado obtener la certificación en la Unión Europea. Skinive se considera un producto médico que utiliza tecnología clínicamente probada.

Al registrarse en la aplicación Skinive, los usuarios deben especificar su sexo, año de nacimiento, tipo de piel y seleccionar uno de los seis tipos de color que se ofrecen: desde celtas y europeos de piel clara hasta indonesios y afroamericanos. La calidad de la foto que el usuario toma con la aplicación es importante. Se requiere la luz natural brillante, sin objetos innecesarios en el encuadre, máximo aumento, y tras unos pocos segundos de procesamiento de datos el usuario obtiene el resultado.

Los desarrolladores siguen actualizando y entrenando la red neuronal para aumentar la lista de enfermedades reconocibles. El equipo de Skinive planea convertirse en el nuevo estándar de investigación en dermatología, tanto para los pacientes como para los profesionales médicos que sólo utilizan un teléfono inteligente para la detección.

Las funciones básicas de la aplicación móvil Skinive están disponibles para los usuarios de forma gratuita. Pero los desarrolladores también han previsto una versión de pago con funciones avanzadas. Un tercio de los ingresos de las suscripciones de pago se donará a la Fundación Skinive, que educa a personas de todo el mundo sobre la importancia de la salud de la piel, les enseña a realizar autoexámenes adecuados y ayuda a prevenir enfermedades graves cutáneas en una fase temprana.

La aplicación Skinive está disponible en 8 idiomas -inglés, alemán, ruso, francés, español, hindi, bangla y filipino- y se puede descargar oficialmente en todo el mundo, excepto en Estados Unidos y Canadá. Los usuarios pueden encontrar la aplicación en la App Store y en Google Play.