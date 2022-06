Startups en Latinoamérica: tras los récords de 2021, ¿qué es lo que viene ahora?

15/06/2022

El 2021 fue un año récord para el ecosistema de startups de Latinoamérica en todos los aspectos: en número de rondas, en capital invertido, en número de unicornios.

De acuerdo con datos preliminares publicados por la Asociación para Inversiones de Capital Privado en América Latina (LAVCA, por sus siglas en inglés), las firmas emergentes atrajeron USD$15,300 millones en 2021, más del triple que el récord anterior de 2019, de USD$4,900 millones.

Según la información provista por la asociación con sede en Nueva York, el año pasado hubo un total de 929 operaciones de venture capital hasta noviembre por un importe agregado de USD$16,882 millones en América Latina, y se configuraron 11 unicornios, bajo este contexto, Diego Noriega y Mariano Mayer, Managing Partners de Newtopia VC, fondo de inversión early stage para startups tecnológicas con potencial de escala global, nos dan su visión de la actualidad y futuro próximo en el sector.

En 2022, “evidentemente hay un desaceleración pero es una reacción natural a lo que está pasando, a la maduración de algunos mercados a los que se les extrajo una parte del potencial disponible y que ahora entran en un nuevo ciclo, por lo que en los próximos uno, dos o tres años, los emprendimientos que estamos apoyando van a hacer los futuros unicornios y nos vamos a olvidar del récord del año pasado”, anticipa Diego Noriega.

Por su parte, Mariano Mayer de Newtopia VC, Fondo que cuenta con los fundadores de MercadoLibre y Globant, Marcos Galperin y Martín Migoya, en sus filas, es también optimista sobre las perspectivas de futuro del emprendedurismo en Latam sobre la base de que la región necesita “más emprendedores, no menos” y que “todavía hay bastante disponibilidad de capital para financiar a esos nuevos emprendedores”.

La perspectiva que tanto Mayer como Noriega trazan encuentra confirmación en la experiencia viva de varias de las startups que forman parte del portafolio de Newtopia.

“Nuestro proyecto fue acelerado en el Q2 del año 2021. A partir de ahí crecimos 10x aproximadamente”, relata Matías Tini, Co-Foundador & CEO de Apperto, una startup que acerca los productos digitales y promueve la digitalización en localidades y en crecimiento de Latinoamérica. “Teníamos ventas de USD$50.000 mensuales y hoy tenemos más de USD$450,000 mensuales. Contábamos con 100 agentes con ventas en el mes, ahora son 1,000. Brindábamos servicio en cinco ciudades y ahora en 11”, suma Tini para describir, en números, el impacto que tuvo en el emprendimiento el fondeo.

Tras nacer y expandirse desde el interior de la Argentina, hace algunos meses Apperto comenzó su expansión a Latinoamérica. “En los 10 o 12 meses que hace que Newtopia trabaja con nosotros, el crecimiento fue increíble”, remata Tini.

Otro caso de éxito lo constituye For Me Tips, un social commerce especializado en belleza que conecta a los consumidores finales con los creadores de contenidos y las marcas en base a un modelo The Benefits Of Revenue Share.

Consuelo Chasseing, una de las Co-Fundadoras de la startup, explicó cómo lograron construir una comunidad de 60,000 beauty lovers, es decir creadoras de contenidos que monetizan la pasión por las marcas que consumen influyendo con el relato de sus experiencias en las decisiones de compra de otras mujeres a las que ellas mismas puedan venderle a través de sus propias tiendas. “Por ejemplo, hoy México representa el 55% de nuestro revenue y la apuesta es que sea nuestro hub de desarrollo operativo y comercial a partir de la total aceptación que estamos teniendo en las marcas y en la comunidad, que son nuestros principales focos”, profundiza Chasseing.

Newtopia VC ha invertido en aproximadamente 45 compañías, con fundadores de diez países de la región. Este año proyectan invertir en otras 20 compañías. Hoy su ticket promedio está en US$150.00 en el estadio presemilla, en tanto, en semilla, estima que ha movilizado un ticket promedio de entre US$300.000 y US$500.000.

La suba de tasas, es decir el encarecimiento del fondeo que, para enfriar la economía y frenar la inflación, propugna La Fed, ”no nos agarra de sorpresa”, explica Mayer, quien, aunque reconoce que habrá un impacto en el ajuste de las valuaciones, no cree que vaya a frenar “este movimiento muy poderoso de emprendedores de América Latina buscando transformar con talento y tecnología las cadenas de valor, y sobre todo buscando resolver los enormes problemas que tiene nuestra región, de inclusión financiera, empleabilidad, transporte, energía, alimentos”.

Diego Juárez Roldán, analista senior de inversiones del fondo Bridge Partners, coincide con Mayer no solo en cuanto al optimismo sino también en lo que hace a la estrategia de apoyar los emprendimientos en su etapa temprana. “Nosotros también estamos muy entusiasmados en colaborar y entrar en estas etapas tempranas para poder ser el soft landing en Latinoamérica, en especial en México de esas startups y ayudar en esta relación”.

Otro caso que anima el espíritu de Mayer y Noriega es el de Pulppo, una proptech mexicana que viene de cerrar a principios de año una ronda presemilla de USD$1,7 millones, entre cuyos inversores estuvo Newtopia.

En los primeros tres meses desde el inicio de sus operaciones este año, la compañía alcanzó USD$25,000 de revenue con casi 90 agentes inmobiliarios con una cartera de propiedades de casi USD$150 millones en activos y creciendo a un promedio de 60% mensual.

La empresa opera como un corredor en línea y ofrece una solución completa para todo lo que un agente necesita a la hora de administrar, desde evaluaciones de propiedades hasta visitas a domicilio. Entre otras cosas la startup provee de tecnología para que los vendedores puedan saber cómo está su casa en el mercado y puedan tener números precisos para informar aumentos o disminuciones en los precios.

“Con Newtopia encontramos una cosa única, como lo es que se trata de un círculo de founders sumamente experimentados, la mayoría de los cuales ya había tenido dos o tres empresas, un híbrido entre una aceleradora de startups y un fondo de inversión difícil de encontrar en cuanto a su composición de experiencia y talento”, describe Mathias Gath, cofundador de Pulppo.

Newtopia VC está integrado por 3 Managing Partners: Diego Noriega, fundador de 23 startups e inversor ángel; Mariano Mayer, ex secretario Nacional de Emprendedores y Pymes en Argentina y fundador de Marea Venture Partners; Sacha Spitz, Co-Fundador y socio de Yavu Ventures. El equipo se completa con 3 General Partners, también con extensa trayectoria en el mundo emprendedor: Patricio Jutard, Co-fundador de Mural, uno de los unicornios argentinos; Jorge Aguado, ex secretario Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en Argentina; Juan Pablo Lafosse, fundador y Ex Director General de Almundo. Este “dream team” ha atraído, además, a algunos inversores de alto perfil, como la estrella argentina de la NBA, Emanuel Ginóbili, y el tenista David Nalbandian.

Newtopia VC. es en la actualidad, uno de los fondos de venture capital más activos de la región y ya cuenta con inversiones en distintos países de la región, en startups como Wibson, Clood, Yerbo, Wibond, Exactly, Hunty, Enigma y Botin.

“Más allá de la inversión semilla (pre-seed o seed), nuestro modelo es brindar un fuerte acompañamiento con mentorías, conexiones comerciales y con inversores para que los emprendedores invertidos superen el Valle de la Muerte, lo que hacemos de emprendedor a emprendedor”, amplía Noriega.

Mayer considera que para enfrentar las nuevas exigencias del entorno “habrá que poner todavía más el foco en resolver problemas reales, en generar buenos productos para esas soluciones, en armar buenos equipos, y en cuidar la caja”

Pone, como ejemplos, otros casos de startups que están en su cartera, como Waterplan, la compañía que hace análisis de riesgo de agua y medición de huella hídrica para tener un consumo de agua por parte de las empresas mucho más responsable, sustentable. “O lo que está haciendo el equipo de Nuqlea, donde lo que están buscando es transformar el sector de la construcción y el hábitat, y las ineficiencias en su cadena de valor”, suma.

“América Latina atraviesa un momento fascinante, con el que, los que estamos en esto desde hace tiempo, soñábamos. Realmente esperábamos y trabajamos desde siempre para que se liberara todo ese talento emprendedor que hay en la región”, apunta Noriega.

“Por la población que tiene, por la penetración de telefonía celular, por el mercado, por las necesidades, es uno de los grandes lugares del mundo donde se está jugando el partido de la transformación y donde están pasando cosas. En la medida en que estas compañías, unicornios o no unicornios, estén resolviendo problemas reales de millones de personas en y en muchos casos exportando esas soluciones al resto del mundo nosotros creemos que esto va a seguir creciendo”, concluye.