Startups mexicanas en la era del e-commerce

Por staff

27/09/2024

(Mexico) En los últimos años, se ha experimentado un notable crecimiento en el sector de startups, particularmente impulsado por el auge del comercio electrónico. Con una tasa de penetración de internet en constante aumento y una creciente adopción de tecnologías digitales, posicionándose en el 4º lugar en América Latina de países con mejores ecosistemas para crear startups según StartupBlink.

Para CleverTap, la plataforma de engagement all in one, las ventas e-commerce ya son un pilar fundamental del comercio y las cifras hablan por sí solas, en México han emergido como una fuerza motriz alcanzando un valor impresionante de $658,000 millones de pesos en el último año, según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online. Este crecimiento del 29% en comparación con el año anterior, resalta la importancia crítica en la economía digital en el país.

El comercio electrónico se perfila como una herramienta poderosa para el crecimiento de startups en México y es una necesidad estratégica para competir en un mercado globalizado, llevarlas a su máximo nivel implementando estrategias efectivas y personalizadas es el objetivo al que todas aspiran. Para que más startups y PyMEs puedan beneficiarse del e-commerce, CleverTap recomienda identificar tres desafíos críticos que deben ser atendidos para destacar:

Educación y capacitación: Es crucial capacitar a las pequeñas empresas en el uso de plataformas digitales y herramientas de e-commerce. Las iniciativas de formación y apoyo de entidades gubernamentales y asociaciones comerciales pueden marcar una diferencia significativa.

Es crucial capacitar a las pequeñas empresas en el uso de plataformas digitales y herramientas de e-commerce. Las iniciativas de formación y apoyo de entidades gubernamentales y asociaciones comerciales pueden marcar una diferencia significativa. Infraestructura tecnológica: Mejorar la infraestructura digital en áreas con acceso limitado a Internet de alta velocidad es fundamental para facilitar el acceso y fomentar el desarrollo económico regional.

Mejorar la infraestructura digital en áreas con acceso limitado a Internet de alta velocidad es fundamental para facilitar el acceso y fomentar el desarrollo económico regional. Confianza del consumidor: Fomentar la confianza del consumidor en las compras en línea mediante inversiones en sistemas de seguridad robustos y la oferta de una experiencia de usuario impecable es esencial para ganar la lealtad de los clientes.

Marcell Rosa, Líder Regional para América Latina de CleverTap, destacó que el e-commerce representa una oportunidad de expansión para las startups y una herramienta esencial para competir en un mercado cada vez más digitalizado. “En la era digital, comprender al cliente, optimizar recursos y aprovechar los datos son acciones esenciales para lograr la fidelización y el crecimiento de la marca. CleverTap, como una solución integral, que crea experiencias hiperpersonalizadas, utiliza datos demográficos y comportamientos, puede ser un aliado clave para consolidar modelos de negocios digitales.“, afirmó Rosa.

A pesar de estos avances significativos, aún queda un largo camino por recorrer. AMVO reporta que el comercio electrónico en México representó el 12% de las ventas totales en el canal digital en 2023. Sin embargo, solo el 60% de las pequeñas y medianas empresas, actualmente venden en línea, lo que revela una considerable brecha en la adopción de canales digitales.

México se ha convertido en el país con mayor crecimiento en ventas online retail, seguido de Filipinas y Malasia, lo que demuestra que el mercado está listo para incrementar su nivel de digitalización. Este contexto sitúa al país en una posición estratégica para el lanzamiento y expansión de operaciones de tiendas en línea frente a competidores internacionales.

Ver mas: Huawei sacude a la industria con lanzamiento de nuevos productos

Ver mas: Estrategia multinube para lograr agilidad e innovación

Ver Mas: La revolución del registro de marca para emprendedores