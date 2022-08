Stefan Kuijs es nombrado director de Producto de GNL e Hidrógeno en los Países Bajos, para el Grupo de Gases Industriales y Energía Limpia de Nikkiso en Europa

09/08/2022

TEMECULA, California, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Gases Industriales y Energía Limpia (Clean Energy & Industrial Gases Group, “Grupo”) de Nikkiso Cryogenic Industries, miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace en anunciar que Stefan Kuijs ha sido nombrado director de Producto de GNL e Hidrógeno, para Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions en los Países Bajos.

Stefan, quien es ingeniero mecánico, cuenta con una formación especializada en ingeniería de procesos y tiene más de diez años de experiencia en el diseño, la instalación, la puesta en marcha y el arranque de estaciones de GNL/GNC, así como de instalaciones de biogás. Sus responsabilidades también han abarcado proyectos de hidrógeno centrados en la transición energética y los combustibles limpios. Será el responsable de la línea completa de productos, ventas y soluciones relacionadas con el GNL y el hidrógeno.

“La experiencia de Stefan en la industria y el mercado será muy beneficiosa para el Grupo, ya que trabajamos para desarrollar oportunidades en esta región”, afirma Ole Jensen, vicepresidente del Grupo de Gases Industriales y Energía Limpia de Nikkiso en Europa.

Con esta incorporación, Nikkiso continúa con su compromiso de ser una empresa con presencia tanto global como local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Las empresas miembro de Cryogenic Industries, Inc. (ahora parte de Nikkiso Co., Ltd.) fabrican y dan mantenimiento a equipos de procesamiento de gas criogénico de ingeniería (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.), y plantas de procesamiento para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico de Rankine para la revalorización del calor residual. Cryogenic Industries fue fundada hace más de 50 años y es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip, así como un grupo de control común de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para obtener más información, visite www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

