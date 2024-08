Stevie® Awards anuncia ganadores en la Vigésima Primera Edición Anual de los Premios Internacionales de Negocios (IBA) en todo el mundo

15/08/2024

Seleccionados de más de 3,600 nominaciones, representando a 62 naciones, por más de 300 jueces

FAIRFAX, Virginia, Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Las más destacadas organizaciones y ejecutivos de todo el mundo fueron reconocidos como ganadores de Premios Stevie® de Oro, Plata y Bronce en la Vigésima Primera Edición Anual de los Premios Internacionales de Negocios (IBAs), (International Business Awards®), el único programa de premios de negocios internacionales totalmente integral en el mundo. Los IBAs son llamados “las Olimpiadas para el lugar de trabajo”.

Los ganadores fueron seleccionados entre más de 3.600 nominaciones presentadas por organizaciones en 62 naciones.

Una lista completa de todos los ganadores de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce 2024 por categoría está disponible en, www.StevieAwards.com/IBA.

Más de 300 ejecutivos de todo el mundo participaron en 11 jurados para determinar los ganadores de Stevie.

El principal ganador de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce es Ayala Land of Metro Manila, Filipinas con 25 Premios Stevie.

Otros ganadores de varios Premios Stevie incluyen, entre otros: Halkbank, Estambul, Turquía (18), Tata Consultancy, mundial (14), Viettel, Hanoi, Vietnam (13), Akbank, Estambul, Turquía (13), DP DHL, mundial (13), Miral, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (13), IBM, mundial (11), Cathay United, Taipéi, Taiwán (10), Data Dynamics, Upper Saddle River, NJ, USA (9), PLDT and Smart, Ciudad de, Makati, Filipinas (9), Abu Dabi Customs, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (8), Cathay Financial Holding Co. Ltd. Taipéi, Taiwán, (8), China Resources Land Limited, Shenzhen, China (8), Lounge Group, Budapest, Hungría (8), Manila Electric Company, Metro Manila, Filipinas, (8), Atos Customer Services, Estambul, Turquía (7), BELBİM AŞ, Estambul, Turquía (7), Everise, Plantation, FL USA (7), pladis, Estambul, Turquía (7), Russell Harris Event Group, North Hollywood, CA USA (7), Sandoz AG, Basilea, Suiza (7), WNS, Mumbai, India (7), Wolters Kluwer, mundial (7), A.S. WATSON, Hong Kong, China (6), Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turquía (6), Ceyhinz Link International Inc., Irving, Texas, EE.UU. (6), HKRI Taikoo Hui, Shanghái, China (6), LLYC, Madrid, España (6), Pan American Energy, Buenos Aires, Argentina (6), TELUS, Vancouver, BC Canadá, (6), Thai Life Insurance Plc., Bangkok, Tailandia (6), ZIMAT, Ciudad de México, México (6), Mastercard, Miami, FL, EE.UU. (6), Cisco Systems Inc, San José, California, EE.UU. (5), DDB Group Philippines, Ciudad de Taguig, Filipinas, Filipinas (5), Dito Telecommunity, BGC Taguig, Filipinas (5), HCL Software, Noida, India y Santa Clara, California, EE.UU. (5), King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, Riad, Arabia Saudita (5), KoçZer, Estambul, Turquía (5), KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş., Estambul, Turquía (5), SOCAR Turquía, Estambul, Turquía (5), FPT, Hanoi, Vietnam (5), Sleepm Global Inc., Ontario, Canadá (5), TriNet, Dublín, California, EE.UU. (5), y Yapi Kredi Bank, Estambul, Turquía, (5).

Todas las organizaciones del mundo son elegibles para competir en los IBAs y pueden presentar nominaciones en una amplia gama de categorías de logros en gestión, marketing, relaciones públicas, servicio al cliente, recursos humanos, nuevos productos y servicios, tecnología, sitios web, aplicaciones, eventos y más.

Los ganadores serán homenajeados durante un evento de gala en Estambul, Turquía, en el Hotel InterContinental el 11 de octubre de 2024. Los boletos ya están en la venta.

Las nominaciones para la edición 2025 de los IBAs se aceptarán a partir del mes de febrero.

Acerca de Stevie® Awards

Los Premios Stevie se confieren en nueve programas: Premios Stevie Asia Pacífico, Premios Stevie Alemanes, Premios Medio Oriente y África del Norte, The American Business Awards® (Premios Norteamericanos de Negocios), The International Business Awards® (Premios Internacionales de Negocios), Premios Stevie para Empleadores Excelentes, Premios Stevie para la Mujer en los Negocios, Premios Stevie a la Excelencia Tecnológica, y los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente. Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones cada año de organizaciones en más de 70 países. En homenaje a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Premios Stevies reconocen el extraordinario desempeño en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite http://www.StevieAwards.com.

