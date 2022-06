Stop the Deal: No podemos permitir que Elon Musk posea nuestros datos

Stop the Deal: No podemos permitir que Elon Musk posea nuestros datos

Por staff

09/06/2022

Una docena de grupos de defensa de los derechos de los ciudadanos ha expresado conjuntamente su rechazo a la propuesta de adquisición de Twitter presentada por Elon Musk, lanzando una campaña en la que se afirma que el multimillonario debilitará las salvaguardias básicas de la red social contra discursos de odio, acoso y desinformación nociva.

La campaña, denominada Stop the Deal, afirma que la compra de Twitter por el multimillonario transformaría la red social en un megáfono para “extremistas que promueven el nacionalismo blanco, el odio, la desinformación y el acoso, y agravaría los peligros que ya acechan a las comunidades marginalizadas”.

La web de la campaña también advierte de que Musk “restablecería las cuentas de Twitter de figuras públicas vetadas por incitación a la violencia y difusión de desinformación nociva”, si bien no cita por su nombre al expresidente Donald Trump.

“Nuestra seguridad y nuestra democracia no deberían hallarse al arbitrio de multimillonarios que no rinden cuentas ante nadie, trátese de Elon Musk o de cualquier otra persona. No podemos permitir que Elon Musk posea una parte tan importante de nuestro ecosistema informativo.”

Ver más: Elon Musk: No comprará Twitter sin garantías sobre cuentas falsas

Así mismo, la web de la campaña muestra un tuit de llamada a la acción, en el que se reclama que anunciantes como Coca Cola y Kraft retiren su publicidad de Twitter si Musk no renuncia a la adquisición.

La campaña “Stop the Deal” proviene de asociaciones sin ánimo de lucro para la defensa de los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo MoveOn, Accountable Tech, Friends of the Earth, Center for Countering Digital Hate, GLAAD y MediaJustice.

Se trata del movimiento más reciente en la guerra en curso para impedir que Musk adquiera Twitter por 44.000 millones de dólares (unos 41.140 millones de euros).

En mayo, los inversores de Twitter anunciaron una demanda contra Musk y contra la propia empresa por la manera como se había gestionado la propuesta de adquisición. La demanda acusaba al multimillonario de incumplimiento de la legislación sobre corporaciones, manipulación del mercado y conducta indebida.