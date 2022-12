Streambe busca talento para la Argentina y paga en dólares

Por staff

01/12/2022

Streambe es una compañía argentina que brinda soluciones de tecnología para la mejora de procesos y la transformación digital de las empresas, que se encuentra en plena búsqueda de talento para fortalecer distintas posiciones como parte de sus planes de expansión local e internacional.

Con más de 12 años de experiencia en el mercado, Streambe se consolidó a nivel local y se internacionalizó con oficinas en Estados Unidos, España, Uruguay y Paraguay, donde tiene búsquedas permanentes.

La empresa decidió ampliar su actual plantilla de 100 colaboradorescon la incorporación de desarrolladores full stack ssr/sr –en tecnologías cómo: React.Js, Node.js, Go, .Net y Java- También busca perfiles como líderes de QA, Devops, analistas funcionales, project managers y especialistas en tecnologías como blockchain e inteligencia artificial.

Los rangos salariales en el mercado IT actualmente se mueven entre u$s 3.000 y u$s 7000. Streambe se rige bajo esos mismos estándares para estas y otras posiciones cuya oferta se renueva constantemente.

También ofrece posibilidades de capacitación y, aunque el inglés no es excluyente, cada colaborador que ingresa tiene la posibilidad de acceder a cursos desde niveles básicos hasta los más avanzados, al menos una vez por semana.

La compañía registra desde hace varios períodos, tasas de expansión del 60% anual y se encamina a llevar su facturación anual a los u$s 10 millones en 2023.

Streambe trabaja hoy con empresas de mediano a gran tamaño, en particular compañías líderes en su segmento. Navent, Banco de la Provincia de Neuquén, Roemmers, SKF e YPF son algunas marcas que componen su cartera.

No todo son dólares

Según la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la Argentina (Cessi) en 2021 quedaron sin cubrir 15.000 puestos en el mercado local. La pandemia generó un crecimiento exponencial en la necesidad de digitalización de empresas e instituciones, que tensionó una oferta que, además, es atraída por sueldos en dólares de empresas extranjeras.

“El talento tecnológico no viene, hay que ir a buscarlo”, introduce Andrea Perfetti, responsable de Capital Humano en Streambe.

Además de sueldos competitivos y la perspectiva de crecimiento profesional, las empresas hacen foco en aspectos humanos clave: “nos esforzamos en mostrar a los colaboradores nuestra cultura interna, el clima con el que trabajamos y nuestros valores” explica y recuerda que esta tarea se realiza, entre otras cosas, mediante campañas en redes sociales, donde se puede ver al equipo de Streambe en acción, con videos de situaciones reales de la vida dentro de la empresa.

Por su parte, Camila Gómez, Recruiter IT en Streambe, menciona al salario emocional como el otro aspecto esencial: “las personas aspiran a contar con flexibilidad, confianza, al ‘derecho’ a equivocarse en el afán de superarse, el estímulo, la escucha atenta a las iniciativas, la horizontalidad y atención a las cuestiones emocionales, el trato, el diálogo y la contención”, resalta.

Por otro lado, la flexibilidad en materia de home office y trabajo remoto es, para Streambe, un tema superado: “Para nosotros ser un nómada digital no es un beneficio, sino una forma de vida. Desde un primer momento consideramos el homeworking como un derecho y no como un beneficio”, aclara Perfetti.