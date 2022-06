Streaming Swindlers: un estudio sobre el uso compartido de cuentas de Netflix

Por staff

16/06/2022

A principios de este mes, Netflix anunció que comenzaría a cobrar a los usuarios en algunos mercados una tarifa mensual adicional por compartir su cuenta con quienes viven fuera del hogar del suscriptor. Y aunque esta nueva política aún no se ha instituido en los EE. UU., Netflix ha utilizado mercados pequeños como campo de pruebas en el pasado. Por lo tanto, se espera que el gigante de la transmisión con más de 221 millones de suscriptores pronto implemente tarifas similares en todo el mundo.

Queríamos saber exactamente qué porcentaje de estadounidenses comparten contraseña de streaming. Para obtener más información, les preguntamos a personas de todo el país una variedad de preguntas, entre ellas, cómo acceden a Netflix, cuánto es demasiado para pagar por la plataforma, si todavía ven programas o películas a través de medios ilegales y mucho más.



Los Estados Unidos del Streaming



Nuestro estudio analizó primero cómo las personas acceden a Netflix. Preguntamos a los usuarios si miran usando la cuenta de alguien que no vive en su hogar, lo que técnicamente va en contra de los términos de uso de Netflix, o si usan su propia cuenta o la cuenta de alguien en su hogar, lo cual está permitido por Netflix.

Los datos revelaron que Ohio es el estado con el porcentaje más alto de estafadores de transmisión, con un sorprendente 59% de personas que acceden a Netflix a través de la cuenta de alguien que no vive en su hogar. Illinois le siguió de cerca con un 58 %, justo por delante de Massachusetts con un 57 %. Wisconsin (55%) y California (55%) empatados para completar los cinco primeros.

Se encontró que solo tres estados tenían una tasa de usuarios compartidos de transmisión por debajo del 30%. Utah se ganó el título de estado con los usuarios de Netflix más honestos, ya que solo el 23 % informa haber violado los términos de uso de la compañía. Tennessee (29%) y Kansas (29%) fueron los únicos otros estados que terminaron por debajo del 30%.

¿Compartir es cuidar?



En general, el 44,4 % de los estadounidenses encuestados afirma ver Netflix a través de la cuenta de alguien que vive fuera de su hogar. De esos, el 79% dijo que no obtendrían su propia cuenta si Netflix prohibiera compartir suscripciones.

Luego le preguntamos a aquellos que pagan su suscripción, si permiten que alguien que no vive con ellos acceda a su cuenta. Un poco más de la mitad, el 50,7 %, dijo que sí comparte su cuenta con uno o más conocidos.

De hecho, el suscriptor pago promedio informa compartir su cuenta con 2.3 personas.

Finalmente, dado que Netflix sigue subiendo los precios, preguntamos a los suscriptores pagos en qué momento el servicio sería demasiado costoso para que continuaran con su suscripción. El estudio reveló que el usuario promedio cancelaría su suscripción si el precio del plan alcanza los $24.66 por mes. Actualmente, los planes de Netflix cuestan entre $9.99 por un plan básico y hasta $19.99 por un plan premium.



Las razones



Aunque el apogeo del intercambio ilegal de archivos peer-to-peer puede haber terminado con la llegada de los convenientes servicios de transmisión, el 28,8% de los encuestados informan que ven películas o programas de televisión regularmente a través de torrents o sitios de transmisión ilegales.

Cuando se les preguntó por qué miran ilegalmente, el 46,2% dijo que se debe al hecho de que las cosas que quieren ver no están disponibles legalmente. Un 27,3% sustancial dijo que es simplemente porque no quiere pagar por la transmisión, mientras que el 12,8% dice que simplemente no puede pagar.

Aquellos que afirmaron no mirar a través de medios ilegales citaron la conveniencia (34,8%) como la razón número uno. Las razones morales (21,1 %), el miedo a la demanda/procesamiento (19,1 %) y el no saber cómo (15,6 %) fueron las otras respuestas principales proporcionadas.

Metodología

En marzo de 2022, encuestamos a 1523 estadounidenses de los 50 estados y el Distrito de Columbia. La edad promedio de los encuestados fue de 33,9 años y el ingreso familiar promedio fue de $79.550,79. De los encuestados, el 52 por ciento eran hombres y el 48 por ciento eran mujeres.