¿Sueles dejar carritos de compra abandonados? ¡Completa esas compras así!

16/05/2024

(México) En el mundo del comercio electrónico, temporadas como HOT SALE se han convertido en momentos clave para obtener las mejores ofertas de todos aquellos productos que tanto deseamos, como ropa, maquillaje; incluso muebles para el hogar, electrónicos, y hasta productos para nuestras queridas mascotas. Sin embargo, detrás de la emoción de las compras y los descuentos tan atractivos que ofrecen los comercios, se oculta un fenómeno muy curioso: el abandono de carritos de compra.

PayPal, plataforma de pagos digitales, ha dirigido su atención a este hecho que puede ser mucho más común durante este tipo de eventos de ventas masivas, y es que HOT SALE ha consolidado su posición como un hito en el calendario de compras en línea, con estos días de atractivas ofertas. Los consumidores navegan por una gran diversidad de sitios web, agregando productos a sus carritos con entusiasmo. Sin embargo, la tasa de abandono de carritos de compra a nivel global, según SaleCycle, alcanza casi un 85%. Esto nos lleva a pensar, ¿cuáles son las preocupaciones de los consumidores al momento de pagar?

Si más de una vez has dejado un carrito de compras abandonado, te acompañamos a explorar las siguientes razones y quizá, la siguiente vez, le des clic a eso que tanto quieres o necesitas.

1. Falta de confianza en la seguridad de la transacción: Sabemos que, al realizar compras en línea, es normal preocuparse por la protección de tus datos. Quizá pudiste haber sentido dudas sobre la seguridad de tu información al realizar compras en línea. ¿Te has preguntado si tus datos están realmente protegidos? Es comprensible tener estas preocupaciones. La falta de claridad sobre cómo se manejan y protegen tus datos durante el proceso de compra puede generar desconfianza en el sitio web o la plataforma de comercio electrónico, lo que puede llevar a abandonar tus carritos de compra por temor a que tu información financiera se vea comprometida. El informe de HOT SALE 2023 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) indica que la seguridad sigue siendo un factor crucial en las decisiones de compra. Un 7% de los encuestados expresó sentirse inseguro al realizar compras en línea.

Las plataformas de pago en línea como PayPal, tienen como objetivo proporcionar un entorno más seguro para las transacciones, gracias a que no comparten información financiera con los comercios. Para cualquier transacción sólo necesitas ingresar tu correo electrónico y contraseña, sin revelar tu información financiera, como los datos de la tarjeta de crédito o débito, lo que permite obtener una protección adicional.

2. Proceso de pago complicado: Ahora bien, hablemos de algo que posiblemente todos hemos experimentado: ¡el frustrante proceso de pago en línea! Puede ser un verdadero dolor de cabeza cuando estás listo para finalizar tu compra y te encuentras en medio de un laberinto de formularios complejos. Es aquí donde plataformas como PayPal entienden la importancia de hacer que el proceso de pago sea lo más sencillo y conveniente para los usuarios. Hacer pagos con una cuenta en PayPal es tan fácil como dar un par de clics y finalizar la compra. Olvídate de llenar formularios extensos con la información de tu tarjeta y repetir el mismo proceso una y otra vez. Con PayPal, puedes pagar de forma muy rápida, dejándote más tiempo para disfrutar de tus compras. Además, recuerda que puedes asociar tus tarjetas de débito, crédito y vales, ¡tú eliges cómo pagar!

3. Costos ocultos: ¿Alguna vez te ha pasado que estás a punto de finalizar tu compra en línea y de repente te encuentras con costos adicionales sorpresa? Los clientes podemos abandonar nuestros carritos si encontramos costos adicionales inesperados al final de la compra, como gastos de envío, embalaje, o impuestos. Esta falta de transparencia nos genera frustración y desconfianza, lo que nos lleva a la búsqueda de alternativas mucho más transparentes.

Para evitar esto, busca comercios que comuniquen de manera clara todo lo que implica hacer una compra en el sitio, y asegúrate de comprender los compromisos financieros antes de proceder al pago ¡No dejes que los costos ocultos arruinen tu experiencia de compra en línea!

4. Falta de opciones de pago flexibles: Hablemos de algo importante que puede marcar la diferencia en tu experiencia de compra en línea: las opciones de pago flexibles. Algunas personas prefieren pagar al contado, mientras que otras eligen meses sin intereses.

PayPal, consciente de estas necesidades, ofrece una variedad de opciones para adaptarse a las diferentes preferencias y necesidades de los compradores. Entre estas opciones se encuentran los Meses Sin Intereses, pagando con tarjetas de crédito, en plazos que pueden variar desde 3 hasta 24*, incluso encontrar plazos que pueden adaptarse mejor a tu economía como el de 4 meses, exclusivo de PayPal con una institución bancaria en particular.

5. Desconfianza en el proceso de entrega del producto: Como último punto, pero no menos relevante, existe incertidumbre por no recibir el producto por el que se pagó. Es un temor que nos hace detenernos para dar clic al boto de “comprar”. PayPal, está consciente de esta preocupación y cuenta con un programa de Protección al Comprador, que ayuda a aumentar la confianza en los usuarios ya que se encuentran respaldados en caso de que la transacción no resultara conforme a lo esperado**.

¡Así que ya sabes, no tienes excusa para no disfrutar tus compras este HOT SALE! Estas son algunas de las razones que podrías considerar para tener una mejor experiencia de compra en línea más rápida, fácil y segura. Desde opciones de pago flexibles hasta transparencia en los costos. ¡Compra con confianza y tranquilidad!

