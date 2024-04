Summit POI Latinoamérica: Explorando caminos hacia el éxito

04/04/2024

El POI (Promotion Optimization Institute) interesados en contribuir en el crecimiento de la industria de Bienes de Consumo (CPG) y Retail de toda América Latina, trajeron a México el Summit POI Latinoamérica Inaugural, donde unió a fabricantes, minoristas, proveedores de soluciones, analistas, académicos, profesionales del Revenue Growth Management (RGM) y otros líderes de la industria con el objetivo específico de mejorar de forma colaborativa la planificación empresarial, la promoción y distribución de bienes de consumo.

Durante del evento se compartieron mejores prácticas multifuncionales tanto en entornos estructurados como informales. Además, abordaron temas críticos que afectan el panorama comercial actual y futuro en la región, desde el estado de la industria hasta las estrategias innovadoras para lograr un crecimiento sostenible.

De acuerdo con el reporte realizado por el mismo POI llamado “State of industry Overview Insights” destaca que para mover la aguja de la eficiencia del Revenue Growth Management (RGM) las empresas consideran que lo que deben de mejorar es los precios (92%), estrategia global (90%), análisis y optimización de las promociones comerciales (86%) y definir los motores de crecimiento (83%).

Por otro lado, Miguel Ángel Ruz, socio y director general de Decision Point para Latinoamérica comentó: “Nos enfrentamos a cambios en la industria con un consumidor más informado, consciente de los precios y del impacto ambiental, y aunque el RGM es una disciplina relativamente nueva, es fundamental impulsar esta colaboración en Latam. Esta práctica cruza distintas partes de la organización, por lo que es necesario reafirmar estrategias y ajustar los cambios necesarios de manera interna y continuar generando un sentido de comunidad para acercarse a otros colaboradores en otras empresas para la apertura e intercambio de ideas y percepciones, ya que el trabajo colaborativo enriquece el conocimiento.”

El estado de la industria CPG y Retail en América Latina

Actualmente, las empresas deben evolucionar tan rápidamente como cambia el comportamiento de los consumidores y adaptar las estrategias a las tendencias de consumo emergentes, el cual fortalecerá el posicionamiento competitivo, la lealtad a la marca y las perspectivas de crecimiento. Por ello, Euromonitor International destacó su informe “Las 10 principales tendencias globales de consumo 2024”, las cuales impulsarán el comportamiento del consumidor durante el próximo año.

Entre los datos que se destacan de este reporte, es que el 53% de los profesionales afirmaron que intensificar las iniciativas promocionales será una prioridad estratégica para su empresa en los próximos meses, ya que, esta estrategia ayudará a darle visibilidad a un producto nuevo o existente, para despertar el interés de los consumidores. Además, el uso de la Inteligencia Artificial se debe convertir en un esencial para las empresas, pues, más del 40% de los consumidores se sentiría cómodo con asistentes de voz que ofrecen recomendaciones personalizadas, y solo menos de un quinto siente lo mismo acerca de usar bots para responder preguntas complejas de servicio al cliente.

Por ello, será de suma importancia que las organizaciones se alineen a estas tendencias que se han convertido en un factor clave que estará dando forma al futuro del sector.

Alinear I.T. y Objetivos Comerciales para el Éxito Comercial

Una de las áreas destacadas durante el simposio fue la importancia de alinear la tecnología de la información (I.T.) con los objetivos comerciales para lograr el éxito en un entorno comercial cada vez más competitivo. Los expertos enfatizaron la necesidad de integrar soluciones tecnológicas innovadoras que permitan una mayor eficiencia operativa, una toma de decisiones más informada y una mejor experiencia del cliente. La colaboración entre los equipos de I.T. y los líderes comerciales se identificó como un factor crítico para impulsar la transformación digital y maximizar el rendimiento empresarial.

Lograr Resultados Hoy con Revenue Growth Management Apalancado en Gen AI

Otro de los temas a destacar fue la adopción de Revenue Growth Management como una estrategia fundamental para impulsar el crecimiento y la rentabilidad en la industria CPG y Retail. Dentro de esta sesión, los participantes expresaron que una de las principales barreras que enfrentan las organizaciones para acelerar el RGM analytics es la calidad y disponibilidad de los datos. No obstante, Miguel Ángel Ruz de Decision Point, comentó que “esto no puede ser una barrera, si bien es de mayor relevancia tener calidad sobre cantidad de datos, este no debe ser un impedimento para impulsar e implementar el RGM”.

Además, se abarcó el cómo aprovechar las capacidades de Gen AI (Inteligencia Generativa Artificial) para optimizar la gestión de ingresos, identificar oportunidades de crecimiento y mejorar la rentabilidad a través de la personalización, la segmentación y la innovación en el mercado.

Este tipo de eventos se han convertido en una plataforma invaluable para el intercambio de ideas, la colaboración y el aprendizaje mutuo, los participantes terminan con una visión más clara de los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria CPG y Retail en América Latina, así como con estrategias innovadoras para impulsar el éxito comercial en un mundo en constante evolución.

