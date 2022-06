Sumsub lanza comprobación de domicilio basada en GPS

Por staff

27/06/2022

Sumsub, proveedor global de cumplimiento de KYC, KYB y AML, ofrece una nueva función para que la verificación de direcciones sea más rápida, segura y fácil de usar.

Sumsub, una empresa tecnológica que ayuda a las empresas a cumplir las normas y a luchar contra el fraude digital, ha añadido recientemente la verificación basada en GPS a su solución de comprobación de domicilio. Esta nueva función se dirige principalmente al mercado de las Fintech, donde las empresas suelen estar obligadas a verificar la residencia de los usuarios. Al optar por la tecnología basada en el GPS, en lugar de buscar en documentos físicos, las empresas pueden verificar las direcciones de la forma más rápida y conveniente posible, manteniendo los índices de aprobación por las nubes.

La comprobación estándar de la dirección, o PoA (por sus siglas en inglés “Proof of Address”), puede ser problemática. Tradicionalmente, los comprobantes de domicilio se confirman presentando documentos como extractos bancarios, facturas de servicios públicos, registros de votantes, facturas de operadores de telefonía móvil, etc. Algunos de estos documentos no tienen marcas de seguridad ni fotos, lo que los convierte en objetivos principales para su falsificación. Además, muchos de estos documentos no están estandarizados y pueden requerir comprobaciones adicionales, lo que conlleva un mayor tiempo de incorporación y, en consecuencia, un menor índice de aprobación.

Aun así, los reguladores de los sectores de las criptomonedas y el comercio exigen que las empresas confirmen las direcciones de los usuarios. No hacerlo puede dar lugar a enormes multas regulatorias o, peor aún, a que el blanqueo de dinero y otros delitos financieros no sean detectados.

Entonces, ¿cómo pueden las empresas mantener una alta conversión de los usuarios sin dejar de cumplir la normativa? La comprobación de domicilio basado en GPS de Sumsub es la respuesta. Con esta nueva función, las empresas pueden crear flujos de verificación de direcciones rápidos, sencillos y seguros para clientes de todo el mundo, de acuerdo con todos los requisitos normativos aplicables.

“En primer lugar, el sistema solicita al usuario el acceso a su geolocalización para cumplir con los requisitos del GDPR. A continuación, detecta la ubicación del usuario utilizando el GPS, el posicionamiento Wi-Fi y la trilateración de torres de telefonía para proporcionar el resultado más preciso,” – explica Peter Sever, cofundador y Director de Estrategia de Sumsub. – “En caso de que el usuario no quiera compartir su ubicación, o si su dispositivo no es compatible con el GPS, es posible continuar en otro dispositivo, o pasar por un proceso de comprobación de domicilio tradicional subiendo documentos. El uso de la geolocalización para la verificación de domicilio aumenta considerablemente las tasas de conversión, ya que este paso puede realizarse con unos pocos clics. También acelera el proceso de verificación, ya que la solución determina automáticamente si la dirección está dentro de la lista de países excluidos.”

Es importante destacar que la geolocalización basada en la IP puede no ser suficiente a efectos de cumplimiento. Por ello, Sumsub prefiere el enfoque basado en el dispositivo, que utiliza datos de geolocalización por GPS.

En definitiva, la verificación de direcciones basada en GPS permite a los clientes de Sumsub realizar comprobaciones de domicilio de forma instantánea, al tiempo que mantiene abierta la opción de verificación basada en documentos. Esto crea una experiencia de verificación óptima para el usuario, al tiempo que mantiene unos índices de aprobación elevados.