Suspenden a la empresa que desarrolló bot para apoyar a congresista de EEUU

Por staff

21/01/2024

(Reuters) – OpenAI, empresa respaldada por Microsoft, suspendió la cuenta de la compañía que programó un bot que imitaba al congresista demócrata Dean Phillips, la primera medida que el desarrollador de ChatGPT adopta en respuesta a lo que considera un uso indebido de sus herramientas de inteligencia artificial (IA) en una campaña política, informó el sábado el Washington Post.

“Recientemente hemos eliminado una cuenta de desarrollador que violaba a sabiendas nuestras políticas de uso de la API, que prohíben hacer campaña política o suplantar la identidad de una persona sin su consentimiento”, declaró un portavoz de OpenAI a Reuters.

Dean.Bot, potenciado por ChatGPT de OpenAI, fue creado por los empresarios de Silicon Valley Matt Krisiloff y Jed Somers, que crearon un super PAC llamado We Deserve Better para apoyar a Phillips, antes de las primarias de Nuevo Hampshire del martes, añade el informe.

El PAC ha recibido un millón de dólares del multimillonario gestor de fondos de cobertura Bill Ackman, que lo calificó como “con mucho, la mayor inversión que he hecho nunca en alguien que se presenta a unas elecciones” en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

El super PAC había contratado a la empresa de IA Delphi para montar el bot. OpenAI suspendió la cuenta de Delphi a última hora del viernes, señalando que las normas de OpenAI prohíben el uso de su tecnología en campañas políticas. Delphi retiró Dean.Bot tras la suspensión de la cuenta, añade el informe.

We Deserve Better no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, mientras que Delphi no pudo ser localizada inmediatamente para hacer comentarios.

Dean.Bot, que tenía una cláusula de exención de responsabilidad explicando que era una herramienta de IA, podía conversar con los votantes en tiempo real a través de un sitio web, en un uso temprano de una tecnología emergente que, según los investigadores, podría causar un daño significativo a las elecciones, informó el Post.

